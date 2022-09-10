Соседов публично "вывалил" диагноз Софии Ротару

София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Именитая украинская певица София Ротару. оказывается, имеет серьезное хроническое заболевание. И мы бы об этом не знали, если бы не российский "великий" критик Сергей Соседов, который не гнушался заработками в Украине, а теперь пропагандирует и поддерживает убийства мирных украинских граждан.

По его мнению, певице необходимо вернуться в оккупированную Ялту.

"У нее эмфизема легких, ей показан только крымский климат. В Киеве ей жить очень тяжело, в Москве — и подавно. Она здесь задыхалась всегда. Поэтому в Крыму всегда жила, была там "и царь, и Бог", — поделился своим мнением журналист.

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Кроме того, 54-летний телеведущий считает, что певицу не нужно осуждать из-за ее политической позиции, в которой она поддерживает свою родную страну Украину, на которую зверски напала Россия.

Российская певица Алла Пугачева посетила похороны первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. После церемонии прощания она написала ему небольшую эпитафию.

На своей странице в Instagram Примадонна рассказала, что оплакивает Горбачева и считает его смерть огромной утратой. Она также выразила надежду на скорое завершение войны, приведя в пример принцип ненасилия, который исповедовал Горбачев.

Ее мнение оказалось не слишком популярным. Не многие знаменитости осмелились публично поддержать завуалированную критику нынешней кремлевской власти.

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