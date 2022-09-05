Сплотились непримиримые конкурентки: София Ротару поддержала Аллу Пугачеву

София Ротару поддержала Аллу Пугачеву в скорби по Горбачеву / Скриншот

Российская певица Алла Пугачева посетила похороны первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. После церемонии прощания она написала ему небольшую эпитафию.

На своей странице в Instagram Примадонна рассказала, что оплакивает Горбачева и считает его смерть огромной утратой. Она также выразила надежду на скорое завершение войны, приведя в пример принцип ненасилия, который исповедовал Горбачев.

Ее мнение оказалось не слишком популярным. Не многие знаменитости осмелились публично поддержать завуалированную критику нынешней кремлевской власти.

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Однако свою солидарность Пугачевой выразила София Ротару. Несмотря на то, что долгое время они боролись между собой за право называться главными звездами эстрады, в трудную минуту певицам хватило мудрости зарыть топор войны.

София Ротару поддержала Аллу Пугачеву в скорби по Горбачеву / Скриншот

Напомним, что российская певица Алла Пугачева, которая вместе с семьей переехала в Израиль после вторжения РФ в Украину, впервые высказалась в соцсети о позиции своего супруга Максима Галкина.

Отметим, что Алла Пугачева до сих пор не сделала заявления о войне в Украине. Вместо нее агрессивную политику путинской России осуждает ее муж Максим Галкин. Российский продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что именно шоумен говорит за двоих звезд.

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