"Давно я так не рыдала": Пугачеву сразила тяжелая утрата

Алла Пугачева / скриншот

Российская певица Алла Пугачева высказалась о смерти первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Также она намекнула, что российским властям пока прекращать войну в Украине.

На своей страничке в Instagram она опубликовала пост, в котором призналась, что смерть Горбачева стала для нее настоящим ударом.

"Давно я так не рыдала. Ушла эпоха в которой мы обрели свободу, перестали быть "Империей Зла" для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И Главное. Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества. Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс. Если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе. Надеюсь ещё не поздно", - написала Пугачева.

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Напомним, что российская певица Алла Пугачева, которая вместе с семьей переехала в Израиль после вторжения РФ в Украину, впервые высказалась в соцсети о позиции своего супруга Максима Галкина.

Отметим, что Алла Пугачева до сих пор не сделала заявления о войне в Украине. Вместо нее агрессивную политику путинской России осуждает ее муж Максим Галкин. Российский продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что именно шоумен говорит за двоих звезд.

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