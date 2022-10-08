"Убогие, как вы можете судить обо мне?": Долина закатила истерику

Певица Лариса Долина вскипела из-за критики со стороны поклонников.
Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников.
67-летняя заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.
"До чего же жалко тех, кто постоянно пишет на моей странице гадости и оскорбления… Убогие, как вы можете судить обо мне, не зная меня? Мне правда вас очень жаль, вы живете в ненависти ко всему и ко всем, души ваши очерствели. Вы считаете себя всезнайками и даете мне никчемные и глупые советы, приправляя спичи накопившейся желчью… На себя взгляните и в себя… Может, с вами что-то не так?", - заявила Долина.
Напомним, ранее российская певица Лариса Долина, которая поддерживает убийства мирных украинцев и войну России в Украине, высказалась о жизни в Европе.
Как известно, в ЕС рассматривают возможность приостановки выдачи виз россиянам, и на этом фоне многие российские звезды вдруг стали заявлять, что в Европе не та уж и хорошо, и их не устраивают те или иные вещи.
Также мы писали, что певица Лариса Долина, которая поддерживает войну Украине, возмутила россиян откровенным нарядом.
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