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"Убогие, как вы можете судить обо мне?": Долина закатила истерику

8 октября 2022, 13:15

Певица Лариса Долина вскипела из-за критики со стороны поклонников.

Лариса Долина
Долина закатила истерику / скриншот

Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников.

67-летняя заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

"До чего же жалко тех, кто постоянно пишет на моей странице гадости и оскорбления… Убогие, как вы можете судить обо мне, не зная меня? Мне правда вас очень жаль, вы живете в ненависти ко всему и ко всем, души ваши очерствели. Вы считаете себя всезнайками и даете мне никчемные и глупые советы, приправляя спичи накопившейся желчью… На себя взгляните и в себя… Может, с вами что-то не так?", - заявила Долина.

Напомним, ранее российская певица Лариса Долина, которая поддерживает убийства мирных украинцев и войну России в Украине, высказалась о жизни в Европе.

Как известно, в ЕС рассматривают возможность приостановки выдачи виз россиянам, и на этом фоне многие российские звезды вдруг стали заявлять, что в Европе не та уж и хорошо, и их не устраивают те или иные вещи.

Также мы писали, что певица Лариса Долина, которая поддерживает войну Украине, возмутила россиян откровенным нарядом.

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Автор: Сергей Кущ
Лариса Долина новости шоу бизнеса
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