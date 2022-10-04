"Лариса, остановитесь!": 67-летняя Долина в микрошортах вызвала отвращения у россиян

67-летняя Долина в микрошортах вызвала отвращения у россиян / скриншот

Певица Лариса Долина, которая поддерживает войну Украине, возмутила россиян откровенным нарядом.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором предстала перед публикой в необычном костюме.

Сверху фанатка путинского режима накинула укороченный oversize-жакет, а внизу на певице красовались коротенькие шортики, позволившие хорошо рассмотреть ее худенькие бедра.

Наряд Долиной вызвал у подписчиков самые разные эмоции, но никого не оставил равнодушным.

"Лариса, остановитесь!", "Шортики уж точно коротки, возраст не для них…", - писали под постом Долиной.

Лариса Долина / скриншот

Напомним, ранее российская певица Лариса Долина, которая поддерживает убийства мирных украинцев и войну России в Украине, высказалась о жизни в Европе.

Как известно, в ЕС рассматривают возможность приостановки выдачи виз россиянам, и на этом фоне многие российские звезды вдруг стали заявлять, что в Европе не та уж и хорошо, и их не устраивают те или иные вещи.

Теперь Долина выступила с заявлением, что ей не по душе европейский образ жизни.

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