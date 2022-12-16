УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Зачем люди себя уродуют?": 67-летняя Долина разочаровала россиян

16 декабря 2022, 02:02
Лариса Долина продолжает молодиться, чем только сильнее возмущает людей.
Лариса Долина
67-летняя Долина разочаровала россиян / скриншот

Российскую певицу Ларису Долину, которая выступала в поддержку войны в Украине, раскритиковали за внешний вид.

В Сети появилось видео, на котором артистка вышла к прессе в странном образе - платье в палетках и со звездой во лбу.

Пользователи сети не оценили попытки 67-летней певицы выглядеть моложе своих лет.

Лариса Долина
Лариса Долина / скриншот с видео

"С морщинистым лбом особенно гармонирует эта красота", "Давно пора на пенсию ей, а не молодится… противно смотреть", "Она вся переделанная, косит, под Шер, очередная кукла. Мужиков меняет", "В молодости яркости не хватило, решила старость подсветить.", ""Ну вот зачем люди себя уродуют?", "Наверное кто-то подсказал на возрастной лоб нацепить камни", - писали в комментариях под видео.

В Сети раскритиковали Долину
В Сети раскритиковали Долину / скриншот
В Сети раскритиковали Долину
В Сети раскритиковали Долину / скриншот

Напомним, ранее Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
Лариса Долина новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:05

Потепление будет недолгим: Украину накроет резкое похолодание - синоптик назвал сроки

02:33

Молодуха-разлучница путиниста Петросяна засветилась в нижнем белье не по размеру

02:02

"Зачем люди себя уродуют?": 67-летняя Долина разочаровала россиян

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, спасет ли Россию распад от выплаты репараций УкраинеВидео

01:00

Гороскоп таро на неделю 26 декабря-1 января: Овнам – сложный выбор, Козерогам – праздник

Реклама
00:51

Приметы на 16 декабря: какие 4 запрета нельзя нарушать, чтобы весь 2023 год не жить в бедностиВидео

00:30

"Может быть 5 направлений": Арестович оценил угрозу повторного наступления 200-тысячного войска РФВидео

00:12

День Варвары 2022: кто она и почему ей молятся шахтёры

15 декабря, четверг
23:50

Данилов сравнил Путина с крысой и рассказал о новом страхе российского диктатораВидео

23:35

Ему был всего 21 год: в боях за Украину трагически погиб молодой десантник из Кировоградщины

23:21

Ермак жестко высказался о переговорах с РоссиейВидео

23:09

Как Маша Ефросинина выглядит в реальной жизни: Леся Никитюк "спалила" коллегу

22:45

Одним бампером на все стульях: Успенская получает пенсию в США

22:40

3 имени, которых зимой ждет большой успех и повезет с деньгамиВидео

22:35

ВСУ готовят "котел": в CIT назвали направление и сроки нового контрнаступленияВидео

22:08

Бывшего мужа Ани Лорак засыпали вопросами про предательницу: "Сложно понять, что делать"Видео

22:03

"Максимально уничтожать оккупантов": в ОП назвали ключевое условие победы в войнеВидео

21:51

Гарик Мартиросян покинул Россию и переехал в родную Армению

21:47

Будут новые отключения: Россия массировано обстреляла энергообъект ДТЭКВидео

21:40

"Нужно преодолеть расстояние в 84 км": Залужный оценил шансы Украины вернуть КрымВидео

Реклама
21:27

С таким врагом, как РФ, можно и нужно воевать до самого конца — ЗалужныйВидео

21:10

Ведущие Сніданку з 1+1, актрисы Женского Квартала и Wellboy исполнят колядку в проекте "Ты не один"Видео

20:59

Отец довел: Гарри и Меган Маркл со слезами на глазах рассказали о потере ребенкаВидео

20:54

"Мы не на приеме у психиатра": Зеленский потроллил Путина, сравнивающего себя с Петром IВидео

20:23

"Россияне не идиоты": генерал ВСУ назвал главные угрозы в войне с РФВидео

20:22

Пополнение для ВСУ: Германия передала Украине мощное вооружение и техникуВидео

20:11

"Сорвал большой куш": ВСУ ловко ликвидировали оккупанта с темным прошлым

20:10

Приметы на 17 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год бить счастливымВидео

19:47

Ракетный удар по "логову" ФСБ: на Херсонщине уничтожили базу оккупантов РФВидео

19:45

Деми Мур или Уэнздей Аддамс: вечная блондинка Пэрис Хилтон шокировала сменой имиджа

19:32

Омолаживающие стрижки для круглого лица 2023: 4 удачных варианта, которые реально стройнят

19:18

Тактика "мясорубка": Резников назвал вероятные сроки масштабного наступления РФВидео

19:16

"Такого даже в Чечне не было": оккупант в ужасе плачется на невыносимую службу в УкраинеВидео

19:15

Змея уже прекрасно понимает, что ядом она может только плеваться, но не кусатьмнение

19:00

"Ракеты и дроны": эксперт спрогнозировал, когда россияне массированно ударят по УкраинеВидео

19:00

Гороскоп на завтра 16 декабря 2022: Рыбам – аферы и манипуляции, а Скорпионам – потери

18:25

"В Москве голый шкаф": британский адмирал объяснил, почему РФ скоро потерпит крах в войне с УкраинойВидео

18:07

"Смотрю на его портрет": Залужный рассказал, кто для него примерВидео

17:25

"Готовит самые вкусные вареники и оливье! Люблю ее": разведенный Слава Демин показал любимую женщину

17:08

Украину накроют метели и снежный ураган: синоптики предупредили о мощном циклонеВидео

Реклама
17:06

Из цыпленка в красивую девушку: Брежнева нежно поздравила младшую дочь

17:01

"Начинать войну было трагической ошибкой": Зеленский объяснил, как Путин может уберечь свою жизньВидео

16:28

"Думало оно, что сможет праздник отобрать": Вечерний Квартал анонсировал праздничные концертыВидео

16:14

Повторное наступление на Киев и мобилизация: самое важное из интервью ЗалужногоВидео

16:04

В университете культуры презентовали творческую лабораторию будущего SPACE-STUDIO"ПоплавОК" актуально

15:43

"Следующие полгода станут решающими для Украины": Зеленский сделал важное заявлениеВидео

15:29

Рискуете остаться без ужина и без посуды: что нельзя ставить в духовку

15:27

"Россия готовит 200 тысяч новых солдат": Залужный заявил, что армия РФ снова пойдет на штурм КиеваВидео

15:19

"Обычный держиморда времен Петра I": Залужный на все корки распек оккупанта СуровикинаВидео

14:57

В Генштабе однозначно ответили насчет возможного "праздничного перемирия"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять