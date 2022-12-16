"Зачем люди себя уродуют?": 67-летняя Долина разочаровала россиян

Лариса Долина продолжает молодиться, чем только сильнее возмущает людей.

67-летняя Долина разочаровала россиян / скриншот

Российскую певицу Ларису Долину, которая выступала в поддержку войны в Украине, раскритиковали за внешний вид.

В Сети появилось видео, на котором артистка вышла к прессе в странном образе - платье в палетках и со звездой во лбу.

Пользователи сети не оценили попытки 67-летней певицы выглядеть моложе своих лет.

Лариса Долина / скриншот с видео

"С морщинистым лбом особенно гармонирует эта красота", "Давно пора на пенсию ей, а не молодится… противно смотреть", "Она вся переделанная, косит, под Шер, очередная кукла. Мужиков меняет", "В молодости яркости не хватило, решила старость подсветить.", ""Ну вот зачем люди себя уродуют?", "Наверное кто-то подсказал на возрастной лоб нацепить камни", - писали в комментариях под видео.

В Сети раскритиковали Долину / скриншот

В Сети раскритиковали Долину / скриншот

Напомним, ранее Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

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