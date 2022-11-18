"Это уже в силу возраста": Успенская утерла нос Долиной

Успенская утерла нос Долиной / скриншот YouTube

В России сравнили певиц Любовь Успенскую и Ларису Долину. Первая, по мнению пользователей сети, выглядит намного лучше второй.

Блогер Рустам Солнцев отметил, что в отличие от многих представителей российского шоу-бизнеса, Успенская может похвастаться ярко выраженной сексуальностью.

"И вы удивитесь, но, на мой взгляд, сексуальная энергетика есть в Успенской. Которая вполне себе уже взрослая девочка. Но эта ляля вполне сексуально энергетична. Что-то такое в ней есть. Огонек горит", - заявил шоумен.

Также Солнцев отметил, что в Ларисе Долиной уже не осталось никакой сексуальности.

"Нет в Долиной, но это уже в силу возраста. Она так не считает. Она считает, что сексуальна", - заключил Солнцев.

Напомним, ранее Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

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