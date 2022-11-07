Успенская решила заработать на собственной дочке: "деньги будут сыпаться на меня дождем"

Успенская решила заработать на собственной дочке / instagram.com/tatiana_plaksin

Скандальная российская певица Любовь Успенская вложила в свою дочь Татьяну Плаксину сумасшедшие деньги, но намерена их "отбить."

68-летняя Успенская собирается заработать на любимой дочери, причем, немалые суммы. Она уверена, инвестиции окупятся, пишет Стархит.

"Я в нее вложила большие деньги и не боюсь об этом говорить. Такой у нее образ красивой, холеной девушки с прекрасными данными и образованием. Мне не жалко было финансов. Знаю, что получу больше. Деньги будут сыпаться на меня дождем", - объяснила певица.

Ранее в Украине создали платформу списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.

Также мы сообщали, что певица, которая родилась в Киеве и яро поддерживает российскую войну в Украине Любовь Успенская, может сесть в тюрьму на три года.

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