Любовь Успенская вложила немалые деньги в свою дочь, пытаясь ее "раскрутить".
Скандальная российская певица Любовь Успенская вложила в свою дочь Татьяну Плаксину сумасшедшие деньги, но намерена их "отбить."
68-летняя Успенская собирается заработать на любимой дочери, причем, немалые суммы. Она уверена, инвестиции окупятся, пишет Стархит.
"Я в нее вложила большие деньги и не боюсь об этом говорить. Такой у нее образ красивой, холеной девушки с прекрасными данными и образованием. Мне не жалко было финансов. Знаю, что получу больше. Деньги будут сыпаться на меня дождем", - объяснила певица.
Ранее в Украине создали платформу списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.
Также мы сообщали, что певица, которая родилась в Киеве и яро поддерживает российскую войну в Украине Любовь Успенская, может сесть в тюрьму на три года.
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