Успенская пришла в восторг от больших яиц / скриншот YouTube

Скандальная российская певица Любовь Успенская удивила поклонников признанием.

По ее словам, она получила настоящий гастрономический оргазм.

Певица принялась нахваливать бараньи яйца и описывать их плюсы.

"Полезный белок! Куча витаминов!.. Получила кайф!", – сообщила Успенская.

Исполнительница не просто поделилась эмоциями, но и рецептом блюда. Она поведала, что для приготовления хозяюшкам понадобится три бараньих яйца, панировочные сухари, соль, перец и оливковое масло. При этом она подчеркнула, что важно очистить яйца от кожи.

Ранее в Украине создали платформу списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.

Также мы сообщали, что певица, которая родилась в Киеве и яро поддерживает российскую войну в Украине Любовь Успенская, может сесть в тюрьму на три года.

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