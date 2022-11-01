Певица Любовь Успенская рассказала о своих предпочтениях.
Скандальная российская певица Любовь Успенская удивила поклонников признанием.
По ее словам, она получила настоящий гастрономический оргазм.
Певица принялась нахваливать бараньи яйца и описывать их плюсы.
"Полезный белок! Куча витаминов!.. Получила кайф!", – сообщила Успенская.
Исполнительница не просто поделилась эмоциями, но и рецептом блюда. Она поведала, что для приготовления хозяюшкам понадобится три бараньих яйца, панировочные сухари, соль, перец и оливковое масло. При этом она подчеркнула, что важно очистить яйца от кожи.
Ранее в Украине создали платформу списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.
Также мы сообщали, что певица, которая родилась в Киеве и яро поддерживает российскую войну в Украине Любовь Успенская, может сесть в тюрьму на три года.
Вам может быть интересно:
- "В инвалидном кресле": поддержавшая войну в Украине шансонье Успенская оскандалилась заявлением
- Любовь Успенская выпихнула дочь на сцену и пытается сделать из нее звезду
- 68-летняя Успенская в полупрозрачном платье засветила лишнего и стала посмешищем