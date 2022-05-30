"Я тебя уничтожу!": разъяренная Любовь Успенская устроила скандал и избила собаку на улице

Любовь Успенская / СтарХит

Певица, которая родилась в Киеве и яро поддерживает российскую войну в Украине Любовь Успенская, отличилась шокирующим поступком.

68-летняя Успенская не очень любит своих соседей. На днях певица вместе с дочерью Татьяной прогуливались с со своей собакой по поселку в России, как вдруг с одного из участков выскочил поиграться трехмесячный французский бульдог.

Со слов очевидцев, Успенская решила, что щенок представляет страшную угрозу, накинулась на него, погналась и оказалась на территории соседского дома. На крыльце сидел еще один французский бульдог, старый и уже почти неходячий.

Разъяренная Успенская решила избить собаку.

"Она начала бить собаку по голове рукояткой от поводка. Хозяйка с трудом смогла оттащить неадекватную Успенскую от бедного животного. Конечно, снять на видео этот момент никому не пришло в голову, потому что надо было спасать пса. Но на этом артистка не успокоилась и продолжила сыпать проклятиями — теперь в адрес хозяев и их гостей, которые тоже стали свидетелями этого скандала. Не постеснялась даже маленьких детей", - пишет издание СтарХит.

Успенская начала угрожать соседям и бросаться снова на животное.

"Я тебя уничтожу! Мою собаку чуть не загрызла ваша тварь, и еще мою ногу укусила", - кричала Успенская.

Отметим, королева шансона Любовь Успенская родилась в Киеве и часто давала концерты в Украине. Певица заявила, что не считает себя российской певицей, ведь имеет американское гражданство. С начала войны России в Украине Успенская решила занять "нейтральную позицию". В соцсетях она делится фото со своей дочкой, пока российские военные убивают детей в Украине.

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