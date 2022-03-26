Волочкова, Королева, Успенская и не только: российские звезды, которые молчат о войне РФ против Украины

И это не полный список знаменитостей, которые поддерживают или замалчивают войну.
Идет 31-й день войны России против Украины. Многие как украинские, так и российские знаменитости осудили агрессию Кремля.
Но некоторые звезды предпочитают молчать о преступления, которые совершает власть РФ в Украине.
Анастасия Волочкова
Скандальная российская балерина ни словом не обмолвилась о вторжении России в Украину с 24 февраля. В соцсетях она продолжает публиковать кадры своей "красивой жизни", а накануне даже анонсировала концерт.
Валерия
Певица, которая активно вела свою страничку в Instagram, из-за решения Роскомндзора была вынуждена покинуть соцсеть. До блокировки она жила обычной жизнью, никак не реагируя на происходящее в соседней стране, куда неоднократно ездила с концертами.
Любовь Успенская
Королева шансона также решила занять "нейтральную позицию". В соцсетях она делится фото со своей дочкой, пока российские военные убивают детей в Украине.
Наташа Королева
Певица родом из Киева, но спустя два дня после вторжения России в Украину решила вовсе покинуть свою страничку в Instagram. О ракетных бомбардировках российскими самолетами столицы она говорить не хочет.
Кристина Орбакайте
Дочь Аллы Пугачевой, которая вместе с мужем покинули РФ сразу после начала войны, так и не осмелилась как-то прокомментировать преступные действия Путина в Украине.
И это не полный список российских звезд, которые поддерживают или замалчивают войну.
Ранее в Украине создали платформу списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.
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