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Волочкова, Королева, Успенская и не только: российские звезды, которые молчат о войне РФ против Украины

26 марта 2022, 10:01

И это не полный список знаменитостей, которые поддерживают или замалчивают войну.

Российские звезды, которые молчат о войне РФ против Украины / соцсети

Идет 31-й день войны России против Украины. Многие как украинские, так и российские знаменитости осудили агрессию Кремля.

Но некоторые звезды предпочитают молчать о преступления, которые совершает власть РФ в Украине.

Анастасия Волочкова

Скандальная российская балерина ни словом не обмолвилась о вторжении России в Украину с 24 февраля. В соцсетях она продолжает публиковать кадры своей "красивой жизни", а накануне даже анонсировала концерт.

instagram.com/volochkova_art/
instagram.com/volochkova_art/

Валерия

Певица, которая активно вела свою страничку в Instagram, из-за решения Роскомндзора была вынуждена покинуть соцсеть. До блокировки она жила обычной жизнью, никак не реагируя на происходящее в соседней стране, куда неоднократно ездила с концертами.

instagram.com/valeriya/

Любовь Успенская

Королева шансона также решила занять "нейтральную позицию". В соцсетях она делится фото со своей дочкой, пока российские военные убивают детей в Украине.

instagram.com/uspenskayalubov_official/

Наташа Королева

Певица родом из Киева, но спустя два дня после вторжения России в Украину решила вовсе покинуть свою страничку в Instagram. О ракетных бомбардировках российскими самолетами столицы она говорить не хочет.

instagram.com/koroleva__star/

Кристина Орбакайте

Дочь Аллы Пугачевой, которая вместе с мужем покинули РФ сразу после начала войны, так и не осмелилась как-то прокомментировать преступные действия Путина в Украине.

instagram.com/orbakaite_k/

И это не полный список российских звезд, которые поддерживают или замалчивают войну.

Ранее в Украине создали платформу списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.

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война в Украине Анастасия Волочкова Валерия Любовь Успенская
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