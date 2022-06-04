Успенскую хотят упечь за решетку на три года за неадекватный поступок / скриншот

Певица, которая родилась в Киеве и яро поддерживает российскую войну в Украине Любовь Успенская, может сесть в тюрьму на три года.

Несколько дней назад артистка избила соседского щенка. Как пишут российские Telegram-каналы, Успенской предлагали решить все мирным путем, но она отказалась.

Адвокат Александр Добровинский утверждает, что ей предлагали оплатить операцию щенку, который чуть не потерял глаз, извинится, и об инциденте забудут. Успенская отказалась.

"Я долго ждала — вдруг человек одумается. И придёт решить вопрос по-соседки. Теперь мы хотим только справедливости и решения вопроса по закону", — заявила хозяйка французского бульдога Юлия.

Читайте также"Настоящий бриллиант России": Дюжева высмеяли за хвалебные оды ДонецкуОтметим, со слов очевидцев, Успенская решила, что щенок представляет страшную угрозу, накинулась на него, погналась и оказалась на территории соседского дома. На крыльце сидел еще один французский бульдог, старый и уже почти неходячий. Разъяренная Успенская решила избить собаку.

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