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"Спасибо Москве": Лолита разнылась в Сети, что ей не хватает пенсии на дрова

Дмитрий Видоменко
18 февраля 2024, 10:00
Эстрадная певица Лолита Милявская, которая родилась в Закарпатье, "отчиталась" перед фолловерами по поводу размера своей пенсии.
Лолита, швабра
Лолита пытается храбриться и говорит, что тратит заработанные на концертах деньги/ коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Скандально известная эстрадная певица Лолита Милявская (уроженка Закарпатья), которая уже много лет служит верой и правдой кровавому путинскому режиму, решила рассказать своим фолловерам, какую пенсию она получает в стране-агрессоре РФ.

Милявская особо отметила, что гордится быть "бабкой" ‒ и даже поблагодарила путинский режим за прибавку к пенсии.

"Всем, кто писал под моими постами "бабка", посвящаю и подтверждаю гордость за пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 856,55 копейки (примерно 7156 грн ‒ Главред). Спасибо Москве за надбавку", – написала Лолита.

видео дня

Однако все равно, если верить словам Милявской, ей такой пенсии недостаточно для привычной жизни запроданки. И она активно проедает деньги, которая она заработала концертами за много лет.

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Милявская показала фолловерам, как разжигает печь дровами во дворе. И порадовалась, что еще есть силы на то, чтобы тягять дрова и деньги, чтобы их покупать.

Лолита и скандалы в стране-агрессоре РФ

Лолита Милявская - одна из "проштрафившихся" звезд. Из-за участия на вечеринке у московской блогерки Насти Ивлеевой. Мероприятие немедленно вызвало скандал в стране-агрессоре РФ. И почти немедленно всех посетивших вечеринку знаменитостей начали преследовать - к примеру, массово отменяют концерты, вырезают из телеэфиров и лишают рекламных денег.

Милявская тоже оказалась по давлением - артистку массово "отменяют" в телеэфирах и призывают не давать ей проводить запланированные концерты и корпоративы. Потому-то в последнее время певица только том и занята, что извиняется.

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Лолита Милявская Настя Ивлеева новости шоу бизнеса
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