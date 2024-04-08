"Преступницу ждет тюрьма": Лолита замешана в мошеннической афере

Предательница Лолита попала в новый скандал и теперь мошенницу, которая втянула певицу в аферу, ждет тюрьма.

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Лолита рассказала, как используют ее имя / коллаж: Главред, фото: t.me/lolitamilyavskaya

Путинистка Лолита Милявская, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказала, что ее имя используют в мошеннических схемах.

На своей странице в Telegram артистка пожелала тюрьмы бизнесвумен, которая зарабатывала деньги на ее имени. Как выяснила Лолита, московская бизнесвумен Мария рекламирует у себя на страничке инвестиционные схемы, которые помогают всем желающим улучшить финансовое положение и приумножить капитал.

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Если верить предпринимательнице, ее услугами воспользовалась в том числе Лолита. Оказалось, что это ложь, как утверждает сама певица.

"Вынуждена вас предупредить о существовании какой-то Маши. Люди, если вообще вам „не терпится" расстаться с деньгами, руководствуясь „призывом известных людей", потрудитесь проверить информацию, только на официальных страницах артиста. Я предупредила, и не говорит, что поверили мошенникам сразу. А „Машу" будет ждать уголовочка, я надеюсь", — заявила Милявская.

Путинистка Лолита предупредила поклонников / фото: скрин t.me/lolitamilyavskaya

Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, недавно Лолита рассказала, что после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой осталась фактически без работы и от этого пострадала не только она, но и ее коллектив.

А также Лолита заявила, что "отмывание грехов" в стиле Филиппа Киркорова - пара концертов на оккупированных территориях Украины перед захватчиками из страны-агрессора - она считает неприемлемым.

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