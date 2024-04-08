"Преступницу ждет тюрьма": Лолита замешана в мошеннической афере

Путинистка Лолита Милявская, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказала, что ее имя используют в мошеннических схемах.
На своей странице в Telegram артистка пожелала тюрьмы бизнесвумен, которая зарабатывала деньги на ее имени. Как выяснила Лолита, московская бизнесвумен Мария рекламирует у себя на страничке инвестиционные схемы, которые помогают всем желающим улучшить финансовое положение и приумножить капитал.
Если верить предпринимательнице, ее услугами воспользовалась в том числе Лолита. Оказалось, что это ложь, как утверждает сама певица.
"Вынуждена вас предупредить о существовании какой-то Маши. Люди, если вообще вам „не терпится" расстаться с деньгами, руководствуясь „призывом известных людей", потрудитесь проверить информацию, только на официальных страницах артиста. Я предупредила, и не говорит, что поверили мошенникам сразу. А „Машу" будет ждать уголовочка, я надеюсь", — заявила Милявская.
Кто такая Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
Лолита Милявская - последние новости по теме
Отметим, недавно Лолита рассказала, что после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой осталась фактически без работы и от этого пострадала не только она, но и ее коллектив.
А также Лолита заявила, что "отмывание грехов" в стиле Филиппа Киркорова - пара концертов на оккупированных территориях Украины перед захватчиками из страны-агрессора - она считает неприемлемым.
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