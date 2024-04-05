Путинистка Лолита Милявская, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает террористическое вторжение в Украину, уже несколько месяцев сидит без работы. А все из-за ее "отмены" после участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.
Предательница уже несколько раз жалелась, что деньги у нее заканчиваются, а работы так и нет.
В своих соцсетях Милявская опубликовала видео, в котором учит своего друга делать естественные снимки и разрешает снять себя вблизи без макияжа и фильтров. Результат ее совсем не порадовал.
"Я не за то, чтобы вот так естественно! Посмотри морщина какая, а глаз вообще навис, как будто я выпиваю с утра до ночи", —сказала Лолита.
Кто такая Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
Лолита Милявская - последние новости по теме
Отметим, предательница Лолита сделала неожиданное заявление, что желает, чтобы после смерти ее прах развеяли в Украине. Но все же артистка призналась, что совсем не скучает по Украине, только по Львову.
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Предательница Лолита Милявская рассказала, что сейчас находится буквально с протянутой рукой. В комментарии для росСМИ Лолита заявила, что после "голой" вечеринки она осталась фактически без работы и от этого пострадала не только она, но и ее коллектив.
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