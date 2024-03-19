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"Я проникну в Украину": предательница Лолита нашла способ вернуться

Элина Чигис
19 марта 2024, 03:00
Лолита сделала неожиданное заявление, что желает, чтобы после смерти ее прах развеяли в Украине.
Лолита Милявская
Лолита Милявская придумала, как попасть в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но предала родную страну и живет в террористической РФ, заявила, что хочет, чтобы после смерти ее прах развеяли в Украине.

Предательница цинично вспомнила родину и Киев, где прожила все детство.

"Почему возникла идея с пробирками? Потому что их можно провезти. А ведь меня не пускают в Украину. А неужели не найдется кто-то из друзей, кто когда-то заберет одну пробирочку и выбросит ее на улице Нижний Вал, где прошло мое детство, где я была абсолютно счастливым ребенком, где мама, папа, отличный двор, дружба, много детей. Я сказала хоть так, но я проникну в Украину", - заявила Лолита в интервью Виталию Серуканову.

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Но все же Лолита совсем не скучает по Украине, только по Львову. И рассказала, что еще поддерживает связь с некоторыми знакомыми с родины, но они "не затрагивают никаких политических вопросов и переживают друг за друга".

Кто такая Лолита Милявская

Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Добавим, Александр Васильев рассказал, что критиковал Лолиту Милявскую, не сдерживая себя - ее нескладную фигуру, талию, далекую от изящества, тягу к блестящим и облегающим нарядам.

А также ранее шатающуюся Лолиту увидели ночью в казино в городе Сочи. Пропагандистские СМИ пишут, что звезда надолго зависла в казино, а на выходе вела себя более чем странно.

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