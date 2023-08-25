Невменяемая Лолита удивила посетителей казино своим поведением

Лолита снова отличилась неадекватной выходкой.

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Лолита снова играла в казино/ скриншот, соцсети

Певица украинского происхождения Лолита Милявская, которая в военном нападении РФ на Украину, поддержала Россию, взялась за старое.

Так, шатающуююся певицу увидели этой ночью в казино в российском городе Сочи. Пропагандистские СМИ пишут, что звезда надолго зависла в казино, а на выходе вела себя более чем странно. На видео, которое попало в сеть, артистка размахивает пакетом, ходит шатаясь, а также исполняет странные телодвижения.

"Горячий бутерброд с сыром и колбасой. В пакете сменка (тапочки без каблука), зарядка для телефона и винегрет в коробочке, вдруг ночью потянет к холодильнику). Тут прекрасно, но проспала купание в бассейне), потому что до 5 утра играла в казино в автоматы), выиграла", — рассказала Лолита о своих похождениях. Кстати, человек, который снимает за кадром не совсем трезвую артистку, в открытую насмехается над поведением звезды.

видео дня

На видео - странная Лолита:

Напомним, Лолита Милявская, которая поддержала диктатора Путина и войну в Украине, показала себя в одних трусах. 59-летняя певица вдруг показала свое тело в ванной и вновь спровоцировала разговоры о пластической хирургии.

Ранее она также сообщила, что она "из запойных" и не может выпить мало. "Я из тех людей, кто запойный. Не могу выпить мало, поэтому не бухаю. Если я выпила, то весело мне, а людям вокруг — не очень. То же самое с казино. Это по максимуму! И когда вышел запрет на казино, я сказала: "Круто я при своих!" У меня пропал азарт", — сказала Лолита, указав также на проблемы с игроманией.

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