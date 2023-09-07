"Микояновская колбаса": Стилист жестко раскритиковал поплывшую фигуру Лолиты

59-летнюю певицу Лолиту Милявскую с продуктами мясокомбината сравнивают чаще, чем слушают ее песни. Все дело в том, что она, будучи всегда склонной к полноте, умудрялась втиснуть свои телеса в такие наряды, которые подчеркивали недостатки и скрывали малочисленные достоинства.
Но если хейтеры в Сети просто оттачивают на Лолите свое мастерство остроумия, то услышать то же самое от историка моды и ведущего шоу "Модный приговор" Александра Васильева для нее оказалось крайне оскорбительным.
Васильев рассказал, что критиковал Милявскую, не сдерживая себя - ее нескладную фигуру, талию, далекую от изящества, тягу к блестящим и облегающим нарядам.
"Я считаю, что между женщиной и ее платьем должна быть дистанция. А Лола была в теле и очень любила себя обтягивать. Это создавало эффект микояновской колбасы. Я говорю, мол, не надо себя обтягивать, если ты не уверена в красоте собственной талии. Конечно, это ее обидело", - поделился историк моды.
Сейчас Милявская все же скинула лишние кило, но чувство стиля так и не "отрастила".
Ранее в Сети появилась информация о смерти Лолиты. Певица посетовала, что ее имя и личность часто используют мошенники, чтобы обмануть доверчивую аудиторию. Но то, что ее оплакивали, ей понравилось.
Также 59-летняя Лолита в обтягивающем комбинезоне стала посмешищем. Чувство стиля артистки и ее умение надеть сразу все самое лучшее без учета особенностей фигуры вызвало у ее подписчиков отвращение.
Другие новости:
- "Не стоит яйца": Панин обвинил роспропагандистов во лжи и объяснил, что случилось в Эстонии
- "Это было в Кремле": Пригожин опозорился на банкете у Путина
- Лорак таки собирается выступить в Москве: бесхребетные россияне дали добро