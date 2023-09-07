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"Микояновская колбаса": Стилист жестко раскритиковал поплывшую фигуру Лолиты

Анна Подгорная
7 сентября 2023, 20:45 обновлено 7 сентября, 20:48
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На ветчину в сеточке Милявская похожа не только для комментаторов в Сети.
Александр Васильев, Лолита
Александр Васильев раскритиковал фигуру и стиль Лолиты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alexandre_vassiliev, instagram.com/lolitamilyavskaya

59-летнюю певицу Лолиту Милявскую с продуктами мясокомбината сравнивают чаще, чем слушают ее песни. Все дело в том, что она, будучи всегда склонной к полноте, умудрялась втиснуть свои телеса в такие наряды, которые подчеркивали недостатки и скрывали малочисленные достоинства.

Но если хейтеры в Сети просто оттачивают на Лолите свое мастерство остроумия, то услышать то же самое от историка моды и ведущего шоу "Модный приговор" Александра Васильева для нее оказалось крайне оскорбительным.

Васильев рассказал, что критиковал Милявскую, не сдерживая себя - ее нескладную фигуру, талию, далекую от изящества, тягу к блестящим и облегающим нарядам.

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"Я считаю, что между женщиной и ее платьем должна быть дистанция. А Лола была в теле и очень любила себя обтягивать. Это создавало эффект микояновской колбасы. Я говорю, мол, не надо себя обтягивать, если ты не уверена в красоте собственной талии. Конечно, это ее обидело", - поделился историк моды.

Сейчас Милявская все же скинула лишние кило, но чувство стиля так и не "отрастила".

Ранее в Сети появилась информация о смерти Лолиты. Певица посетовала, что ее имя и личность часто используют мошенники, чтобы обмануть доверчивую аудиторию. Но то, что ее оплакивали, ей понравилось.

Также 59-летняя Лолита в обтягивающем комбинезоне стала посмешищем. Чувство стиля артистки и ее умение надеть сразу все самое лучшее без учета особенностей фигуры вызвало у ее подписчиков отвращение.

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