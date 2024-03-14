Бедная и с протянутой рукой: оказавшаяся на дне Лолита приняла решение

Лолита Милявская осталась без денег/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Предательница Лолита Милявская, которая родом с Украины, но осталась жить и работать в стране-оккупанте даже после полномасштабного вторжения РФ в ее родную страну, призналась, что сейчас находится буквально с протянутой рукой.

В комментарии для росСМИ Лолита рассказала, что после "голой" вечеринки она осталась фактически без работы и от этого пострадала не только она, но и ее коллектив.

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"Я потеряла, но больше потерял мой коллектив. Потому что я уже 2,5 месяца не плачу зарплату. Я выплатила все, что у меня было по расписанию. Вернула деньги всем клиентам за корпоративы, выплатила своему коллективу. Но дальше я должна думать о своей семье. Я платила зарплаты, на которые содержались семьи, теперь 2,5 месяца я этого не делаю", - заявила Милявская.

Так же Лолита отметила, что пока никто из ее большого коллектива не увольняется.

"Мы смотрим, ждем, как получится", — добавила певица.

Добавим, сейчас Лолита всеми силами пробует вернутся на сцену в РФ, чтобы и далее зарабатывать кровавые русские рубли, и ни в чем себе не отказывать.

Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Напомним, после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой Лолита сбежала в Болгарию. Но вскоре вернулась и показала, как выглядит без работы.

А также Лолите пришлось извиняться перед российскими фанатами за видео с поздравлением Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году.

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