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Без концертов и денег: старая и опухшая Лолита показала себя в постели

Алена Кюпели
5 марта 2024, 13:32обновлено 5 марта, 14:09
Лолиту Милявскую так и не простили из-за голой вечеринки блогерши Ивлеевой.
Лолита Милявская больше не звезда
Лолита Милявская больше не звезда / Коллаж Главред, фото Instagram/lolitamilavskaya

Путинистка Лолита Милявская, которая после "голой" вечеринки Ивлеевой так и не смогла реабилитироваться в террористической РФ, теперь живет жизнью обычной российской пенсионерки и выглядит также.

В частности, по информации пропагандистских СМИ, Милявская поделилась новостью о том, что она вернулась из Болгарии, куда вывезла свою особенную дочь и маму. Сама предательница Украины рассказала, что везла из Болгарии в Россию бытовую химию и помойное ведро. Видимо, в России дела даже с такими вещами обстоят туго.

"Лень по Москве шастать искать", - поделилась Милявская.

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Лолита и ее шея
Лолита и ее шея / Скришот

РосСММ пишут, что Милявская "лишилась гламурного лоска", а также сразу же постарела, ввиду отсутствия процедур красоты.

У Милявской видны морщины, а также старой и сморщенной выглядит ее шея. Очевидно, что теперь у путинистки нет денег смотреть за собой, как она это делала раньше.

Кто такая Лолита Милявская

Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Напомним, ранее Лолита Милявская проиграла суд и теперь должна будет выплатить 3 миллиона рублей.

А также ранее россияне устроили бойкот Лолите и перестали покупать билеты на ее концерты, оказалось, никому она не нужна.

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Лолита Милявская новости шоу бизнеса
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