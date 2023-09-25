Как и Лорак никому не нужна: в россии не хотят идти на концерты певицы Лолиты

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Лолита собирается дать большой концерт, который никому не нужен/ скриншот, соцсети

Певица украинского происхождения Лолита Милявская, которая в военном нападении РФ на Украину, поддержала Россию, анонсировала большой концерт на свой юбилей 60 лет.

Однако на концерты бывшей украинки не спешат покупать билеты россияне. Похоже, что Милявская, как и Ани Лорак - никому не нужна. Оценить ее талант оказалось некому.

За два месяца до начала концерта, у Милявской не продана даже половина билетов. Причем билеты стоят не очень дорого. Их стоимость варьируется от 570 до 7 000 гривен.

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На схеме видно, что остается огромное количество свободных мест, которые на схеме обозначены разными цветами.

Концерт Лолиты никому не интересен, как и она сама / Скриншот

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