Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль - причина

Алла Пугачева вместе с семьей уехала из Израиля, полагается, что артистка готовиться к празднованию юбилея на Кипре.

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Алла Пугачева готовится к празднованию юбилея / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Легендарной российской певице Алле Пугачевой, которая осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, исполнилось 75 лет. Примадонна все же решила праздновать такую солидную дату.

Как сообщает росСМИ "360", артистка с родными отправилась на Кипр и там готовит банкет.

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Мужа Пугачевой Максима Галкина вчера заметили возле семейного пентхауса, который артисты приобрели в 2017 году. Юморист направлялся в ресторан Pyxida, который специализируется на морской кухне.

Предполагается, что именно на Кипре Алла Пугачева соберет всех друзей и отметит свой юбилей.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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Отметим, Тамара Гвердцители после смерти мамы пропала из общественности, но продолжает общаться с друзьями из РФ, которые не поддержали террористическую власть Кремля. Стало известно, что Тамара на связи и с Аллой Пугачевой.

А также недавно Алла Пугачева впервые прокомментировала теракт в "Крокус Сити Холле". Артистка заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях.

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