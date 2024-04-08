С Пугачевой вместе: стало известно, что случилось с Тамарой Гвердцители

Тамара Гвердцители после смерти мамы пропала из общественности, но продолжает общаться с друзьями из РФ, которые не поддержали террористическую власть Кремля.

https://stars.glavred.info/s-pugachevoy-vmeste-stalo-izvestno-chto-sluchilos-s-tamaroy-gverdciteli-10556291.html Ссылка скопирована

Тамара Гвердцители продолжает общаться с Пугачевой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/ , instagram.com/gverdtsiteli_official/

Известная грузинская певица Тамара Гвердцители после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину так и не приезжала в страну-оккупанта из-за своей категорической позиции. Также звезда перенесла большое потрясение – у нее умерла мама.

Жители страны-оккупанта, конечно же, назвали Тамару предательницей на ряду вместе с Пугачевой. Друг звезды стилист Джордж Ровалс рассказал для росСМИ, чем сейчас занимается певица.

видео дня

"Сейчас в нашем шоу-бизнесе непонятно, кто поет, как поет. Тамаре это не нравится тоже. Она никуда не уходила. У нее просто был момент траура. Тамара никогда ничего плохого не говорит о России. Лайма Вайкуле уверяет, что кормила весь СССР. А Тамара прекрасно знает, что благодаря России она состоялась и стала знаменитой. Россия – это ее пространство. Тамара очень благодарная. Мы с ней в этот день вспоминали и Аллочку Пугачеву. Она сказала, что пошлет ей смс-сообщение, поздравит с грядущим юбилеем. Гвердцители друзей не забывает", - сказал Ровалс.

Но как бы Джордж не рассказывал, что Гвердцители любит Россию, но она так ни разу и не выступала для российской аудитории, а концертную деятельность продолжает в других странах.

Кто такая Тамара Гвердцители? Тамара Гвердцители - советская, грузинская и российская певица, пианистка, композитор. Происходит из древнего грузинского дворянского рода Гвердцители (по линии отца). Выпустила 17 музыкальных альбомов. Исполняет песни на грузинском, русском, французском, итальянском, испанском, английском, иврите, украинском, армянском, немецком языках. Была одним из четырех наставниках четвертого сезона шоу "Голос країни" (2014).

Тамара Гвердцители - последние новости по теме

Отметим, в 2022 году Тамара Гвердцители покинула РФ в связи с войной в Украине. Артистка отменила концерты и перебралась в Грузию. Она была очень сдержана в своих комментариях об отъезде: она отдала должное стране-оккупанту России, в которой прожила тридцать лет, однако подчеркнула, что для нее "чувство родины является самым высоким".

А также ранее Тамара Гвердцители отправилась в тур по США. Россияне пришли в ужас от такой новости и потребовали лишить российского гражданства певицу.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред