Россияне в ужасе устроили скандал: певица Тамара Гвердцители прервала молчание из-за войны в Украине

Россияне пришли в ужас от такой новости и потребовали лишить российского гражданства Гвердцители.

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Тамара Гвердцители / instagram/gverdtsiteli_official/

Народная артистка России Тамара Гвердцители прервала молчание из-за войны, которую развязала Россия в Украине, и решила отправиться в тур по США.

Как сообщает Mash, певица сразу после начала войны России в Украине отменила выступления и уехала из страны-агрессора объявив "творческое молчание".

Однако спустя год Гвердцители анонсировала тур на лето по восьми американским городам. Стоимость билетов колеблется от 75 до 125 долларов. Также артистка объявила цены на корпоративы — от 50 тысяч евро, не включая райдер и трансфер.

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Россияне пришли в ужас от такой новости и потребовали лишить российского гражданства Гвердцители. Соответствующее обращение в СК и Генпрокуратуру отправила общественная организация "Отцы России".

Российское гражданство грузинка Гвердцители получила ещё в 2000 году, но россияне просят его аннулировать, а также лишить артистку возможности зарабатывать в России.

Смотрите видео о том, как в России набросились на Аллу Пугачеву.

Ранее сообщалось, что российская актриса и ярая поклонница путинского строя Яна Поплавская, известная по роли Красной шапочки в детском фильме времен СССР, высказалась об Алле Пугачевой, посоветовав ей отдыхать и не содержать всех многочисленных родственников. Она заявила, якобы Пугачева будет петь "в доме престарелых".

Также глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру государства-агрессора с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

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