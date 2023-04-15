"Алла будет петь ‒ в доме престарелых": в РФ экс-"Красная шапочка" Поплавская "поперла" на Пугачеву

Путинистка Яна Поплавская высказалась об Алле Пугачевой, посоветовав ей отдыхать и не содержать всех многочисленных родственников.

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Алла Пугачева и Яна Поплавская / коллаж фото УНИАН

В стране-агрессоре тамошняя актриса (известная по роли Красной шапочки в детском фильме времен СССР) и ярая приверженка путинского строя Яна Поплавская решила лишний раз брызнуть ядом в сторону легенды эстрады Аллы Пугачевой.

Дело в том, что на днях дочь певицы Кристина Орбакайте выпустила новый трек под названием "Алла будет петь", которую посвятила очередному дню рождению матери. Поплавскую от этой песни чуть ли не натуральным образом затрясло.

"Алла будет петь ‒ в доме престарелых! Ну или Кристине, внукам и детям перед сном", – гневно высказалась Поплавская.

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Она также утверждает, что и Орбакайте, и ее дети пользуются добротой Пугачевой и живут за ее счет.

"Имейте совесть, Алле уже не надо петь. Ей нужно отдыхать. Хватит заставлять пожилую женщину работать на износ", – закончила свой гневный спич путинистка.

Напомним, ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру государства-агрессора с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

"Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", - говорится в документе.

Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину в кровавой войне с Россией, показал неожиданное фото своей супруги Аллы Пугачевой. На фото певица и жена Галкина танцует в легком летнем платье, игриво поднимая подол. "Одна из любимых фотографий. Два года назад на моём 45-летии", - подписал фото сам юморист.

Ранее также Алла Пугачева, которая не стала мириться с совестью и высказалась в отношении военного нападения страны-агрессора России на Украину, неожиданно обратилась к своему бывшему другу, композитору и "путинисту" Илье Резнику.

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