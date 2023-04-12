Генпрокуратора РФ решила проверить всю семью Пугачевой

Путинисты не могут успокоиться и пережит отъезд Пугачевой из России.

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Алла Пугачева, Владимир Путин / скриншот YouTube, Instagram

В России продолжают угрожать российским звездам, которые не поддержали военное вторжение России против Украины и живут счастливой жизнью за границей.

Бельмо у них на глазу - это Алла Пугачева, которая завершила свои дела в России и выехала в благополучный Израиль. Так, по информации ТАСС, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру государства-агрессора с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

"Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", - говорится в документе.

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Бородин в обращении жалуется на то, что Алла Пугачева продолжает критиковать жестокую войну России в Украине. Также, по его словам, она поддерживает деятелей культуры и искусства, которые покинули Россию, активно критикуют убийства мирных граждан и оказывают финансовую помощь Украине. "Ранее Федеральным проектом были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами", - отмечается в обращении.

"Подмосковная полиция в сентябре прошлого года получила заявление от местной жительницы с просьбой провести проверку в отношении Пугачевой по статье о дискредитации армии в связи с постом певицы в социальной сети, где она просит признать себя иноагентом", - сообщило пропагандистское СМИ.

Кроме того, также стало известно о том, что проверить собираются Кристину Орбакайте и ее детей.

Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину в кровавой войне с Россией, показал неожиданное фото своей супруги Аллы Пугачевой. На фото певица и жена Галкина танцует в легком летнем платье, игриво поднимая подол. "Одна из любимых фотографий. Два года назад на моём 45-летии", - подписал фото сам юморист.

Ранее также российская певица и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая не стала мириться с совестью и высказалась в отношении военного нападения страны-агрессора России на Украину, неожиданно обратилась к своему бывшему другу, композитору и "путинисту" Илье Резнику.

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