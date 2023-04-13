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Умерла невестка Аллы Пугачевой

Алена Кюпели
13 апреля 2023, 15:27 обновлено 13 апреля, 15:33
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У Виктории Пугачевой ночью остановилось сердце и она тихо умерла во сне.
Алла Пугачева
Алла Пугачева / instagram.com/alla_orfey

Пропагандистские российские СМИ написали о том, что умерла невестка российской певицы, которая открыто не поддержала военное нападение России на Украину, Аллы Пугачевой.

По информации информационной помойки Стархит, умерла бывшая жена племянника Пугачевой Влада. Издание также сообщает, что Виктория Фадеева скончалась в возрасте 48 лет.

Стало известно, что после развода с племянником Пугачевой, женщина устроила свою жизнь с гражданским мужем, а также выехала из Москвы. Сообщается также, что она использовала запрещенные вещества и скончалась аж осенью прошлого года. Однако о смерти женщины стало известно только сейчас.

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Журналисты выяснили, что умерла она тихо и быстро. "Вика умерла во сне. Сердце остановилось", - сообщают они.

Сообщается, что племянник и его жена принимали наркотики, но через какое-то время нашли в себе силы отказаться от привычки и перейти на здоровый образ жизни.

Виктория Пугачева с мужем
Виктория Пугачева с мужем / Стархит

Напомним, ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру государства-агрессора с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

"Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", - говорится в документе.

Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину в кровавой войне с Россией, показал неожиданное фото своей супруги Аллы Пугачевой. На фото певица и жена Галкина танцует в легком летнем платье, игриво поднимая подол. "Одна из любимых фотографий. Два года назад на моём 45-летии", - подписал фото сам юморист.

Ранее также российская певица и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая не стала мириться с совестью и высказалась в отношении военного нападения страны-агрессора России на Украину, неожиданно обратилась к своему бывшему другу, композитору и "путинисту" Илье Резнику.

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