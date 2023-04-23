Лишилась последнего: Пугачева продала свой подмосковный замок за сумасшедшие деньги

Примадонна торговалась за замок Грязь более полугода, но все же получила желаемую сумму.

https://stars.glavred.info/lishilas-poslednego-pugacheva-prodala-svoy-podmoskovnyy-zamok-za-sumasshedshie-dengi-10465381.html Ссылка скопирована

Алла Пугачева и Максим Галкин продали замок Грязь / instagram.com/maxgalkinru

В конце февраля прошлого года Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль - сперва якобы на лечение, однако затем стало очевидно, что в рф ее семья возвращаться не планирует. Комик осудил военную агрессию страны-оккупанта, за что получил статус иностранного агента.

С тех пор Примадонна стала распродавать свою недвижимость в рф. Огромным камнем преткновения для нее стал замок в подмосковном поселке Грязь, в котором певица жила с мужем и детьми. Около года он стоял без хозяина, ведь продавать родовое гнездо менее чем за миллиард рублей Пугачева отказывалась.

Но росСМИ сообщают, что замок все же нашел своего покупателя. Он торговался с Примадонной с осени - предлагал 700 миллионов, но артистка гнула свою линию. Покупатель "сдался", когда замком заинтересовался еще один потенциальный клиент, готовый заплатить требуемую сумму. Также отмечается, что новый владелец замка Грязь - человек з близкого окружения Пугачевой и Галкина.

видео дня

"Был человек, не буду называть его имя, это известный бизнесмен, который хотел приобрести этот дом за 700 миллионов рублей. Но Алла Борисовна не хотела уступать. Он даже был вхож немножко в их семью. Человек на сегодняшний день уже на свою долю имеет данный дом, то есть сделка все-таки уже состоялась с Аллой Борисовной", - сообщает источник.

Также в стране-агрессоре подсчитали, что с продажей замка Пугачева осталась без какой-либо недвижимости в рф: ранее она подарила внуку Дени Байсарову свой пентхаус, квартиру - Кристине Орбакайте, дачу на Истре - другому внуку, Никите Преснякову.

Ранее сообщалось, что российская актриса и ярая поклонница путинского строя Яна Поплавская, известная по роли Красной шапочки в детском фильме времен СССР, высказалась об Алле Пугачевой, посоветовав ей отдыхать и не содержать всех многочисленных родственников. Она заявила, якобы Пугачева будет петь "в доме престарелых".

Также глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру государства-агрессора с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

Другие новости про Аллу Пугачеву и Максима Галкина: