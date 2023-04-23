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Лишилась последнего: Пугачева продала свой подмосковный замок за сумасшедшие деньги

Анна Подгорная
23 апреля 2023, 20:03 обновлено 23 апреля, 20:03
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Примадонна торговалась за замок Грязь более полугода, но все же получила желаемую сумму.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин продали замок Грязь / instagram.com/maxgalkinru

В конце февраля прошлого года Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль - сперва якобы на лечение, однако затем стало очевидно, что в рф ее семья возвращаться не планирует. Комик осудил военную агрессию страны-оккупанта, за что получил статус иностранного агента.

С тех пор Примадонна стала распродавать свою недвижимость в рф. Огромным камнем преткновения для нее стал замок в подмосковном поселке Грязь, в котором певица жила с мужем и детьми. Около года он стоял без хозяина, ведь продавать родовое гнездо менее чем за миллиард рублей Пугачева отказывалась.

Но росСМИ сообщают, что замок все же нашел своего покупателя. Он торговался с Примадонной с осени - предлагал 700 миллионов, но артистка гнула свою линию. Покупатель "сдался", когда замком заинтересовался еще один потенциальный клиент, готовый заплатить требуемую сумму. Также отмечается, что новый владелец замка Грязь - человек з близкого окружения Пугачевой и Галкина.

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"Был человек, не буду называть его имя, это известный бизнесмен, который хотел приобрести этот дом за 700 миллионов рублей. Но Алла Борисовна не хотела уступать. Он даже был вхож немножко в их семью. Человек на сегодняшний день уже на свою долю имеет данный дом, то есть сделка все-таки уже состоялась с Аллой Борисовной", - сообщает источник.

Также в стране-агрессоре подсчитали, что с продажей замка Пугачева осталась без какой-либо недвижимости в рф: ранее она подарила внуку Дени Байсарову свой пентхаус, квартиру - Кристине Орбакайте, дачу на Истре - другому внуку, Никите Преснякову.

Ранее сообщалось, что российская актриса и ярая поклонница путинского строя Яна Поплавская, известная по роли Красной шапочки в детском фильме времен СССР, высказалась об Алле Пугачевой, посоветовав ей отдыхать и не содержать всех многочисленных родственников. Она заявила, якобы Пугачева будет петь "в доме престарелых".

Также глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру государства-агрессора с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

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