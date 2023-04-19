Не успел вернуться: Алла Пугачева выгоняет Максима Галкина

Те, кто верит в пропаганду страны-оккупанта, тщательно ищут двойное дно в словах Примадонны и Галкина.

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Максим Галкин показал, как с Аллой Пугачевой проводит детей в школу / instagram.com/maxgalkinru

Российский шоумен и комик Максим Галкин осудил войну в Украине и руководство страны-оккупанта, а затем выехал из рф вместе с семьей в Израиль. Уже около года (с небольшими перерывами) артист дает мировое турне с новой сатирической программой, в которой высмеивает пропагандистов и их нарративы.

Несколько дней назад он вернулся в Израиль к семье, и на своей странице в Instagram показал, как провожает детей в школу. Подобные домашние кадры в последнее время на странице Галкина появляются очень редко.

Видео снимала и комментировала Алла Пугачева: в кадре Лиза и Гарри выходят из дома в сопровождении комика. Он комментирует, что сам бы с удовольствием отправился в школу вместе с детьми.

видео дня

Примадонна со смехом говорит, обращаясь к мужу: "Семейка наконец-то воссоединилась. Ты давай, на гастроли уже иди". Многие хейтеры восприняли эти слова всерьез, дескать Пугачева решила выжить Галкина из дома.

Однако поклонникам пары нет нужды объяснять, что слова певицы, адресованные шоумену, были лишь шуткой.

Ранее сообщалось, что российская актриса и ярая поклонница путинского строя Яна Поплавская, известная по роли Красной шапочки в детском фильме времен СССР, высказалась об Алле Пугачевой, посоветовав ей отдыхать и не содержать всех многочисленных родственников. Она заявила, якобы Пугачева будет петь "в доме престарелых".

Также глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру государства-агрессора с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

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