"Что за зомби на фото": подробное сэлфи Аллы Пугачевой напугало Сеть

Обилие фильтров и следов хирургического вмешательства на лице Примадонны вызвало споры среди поклонников.

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Алла Пугачева напугала фанатов новым сэлфи / instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева на днях отметила свое 74-летие. В честь праздника она поделилась с поклонниками не одним, а сразу двумя фото. СНимки появились на ее странице в Instagram.

Сперва Примадонна показала себя в праздничном платье, а затем, в дополнение к посту-благодарности за поздравления, показала свое лицо вблизи. Этот кадр вызвал у фанатов множество вопросов.

Невооруженным взглядом были заметны следы от пластических операций и косметических процедур на лице артистки, которые она тщетно пыталась замаскировать различными фильтрами. Получилось не очень удачно, поэтому на Пугачеву обрушилась лавина из хейта и едких комментариев по поводу ее внешности.

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"Фильтры не спасли...", "Мумия! Уже Фотошоп бессилен", "Вас забальзамировали?", "Божечки!!! Не, я всё понимаю, но тут явный перебор и с пластикой и с фильтрами...", "Что за зомби на фото", "А что с фото??? Трэш-контент какой-то!" - пишут удивленные поклонники.

Впрочем, среди хейтеров нашлись и те, кто воспринимает и принимает Пугачеву во всех ее ипостасях и образах, поэтому до оскорблений не опускаются.

Алла Пугачева напугала фанатов новым сэлфи / instagram.com/alla_orfey

Ранее сообщалось, что российская актриса и ярая поклонница путинского строя Яна Поплавская, известная по роли Красной шапочки в детском фильме времен СССР, высказалась об Алле Пугачевой, посоветовав ей отдыхать и не содержать всех многочисленных родственников. Она заявила, якобы Пугачева будет петь "в доме престарелых".

Также глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру государства-агрессора с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

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