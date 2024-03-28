Алла Пугачева прервала молчание и обратилась к россиянам

Алла Пугачева впервые прокомментировала теракт в "Крокус Сити Холле".

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Алла Пугачева вышла на связь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает вторжение России в Украину и уехала с семьей из страны-террориста в Израиль, решила высказаться о теракте в "Крокусе".

На своей странице в соцсетях Примадонна написала:

"Скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях. Аминь!"

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Отметим, что до этого произошла настоящая атака со стороны россиян на страницу Пугачевой. Они требовали, чтобы артистка высказала слова соболезнования пострадавшим после теракта.

Владислав Лисовец согласился с Пугачевой. "Поддерживаю", — отметил стилист. Также публикацию звезды оценили Юрий Титов и другие. Но нашлись и те, кто написал всякие гадости звезде:

"Аллочка, мы о вашей "скорби" все давно все поняли. С Россией вы давно ничего общего не имеете, как и с нашими скорбями!!!";

"Зачем выставлять свои страшные фото?";

"Сидела бы молчала до последнего".

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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Отметим, Евгений Болдин, бывший избранник Примадонны, заявил, что Пугачева все же вернется жить в террористическую РФ и ей все простят.

А также недавно с Аллой Пугачевой в ресторане столкнулась поклонница по имени Александра Сухова, которая собрала подруг на бранч. Пугачева не стала возражать и с удовольствием сфотографировалась с девушками.

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