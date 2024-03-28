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Алла Пугачева попросила прощения: появились детали

Элина Чигис
28 марта 2024, 09:49
Алла Пугачева впервые прокомментировала теракт в "Крокус Сити Холле".
Алла Пугачева
Алла Пугачева написала загадочный комментарий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Российская певица Манижа опубликовала пост, в котором она встала на защиту таджиков после теракта в "Крокусе". Алла Пугачева, которая публично не поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировала публикацию певицы.

На своей странице в соцсетях Манижа заявила, что у терроризма нет национальности. Пугачева лаконично написала под постом певицы:

"Прости!"

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Алла Пугачева прокомментировала публикацию Манижи
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Манижи / фото: скрин instagram.com/manizha/

Но точно не известно, что именно имела в виду Примадонна.

Отметим, Пугачева не скрывает, что является почитательницей таланта Манижи и даже посещала ее концерт в Израиле в прошлом году.

"Никогда не была на сольном концерте Манижи, а в Израиле повезло увидеть и услышать эту удивительную самобытную артистку. Зажгла она не по-детски. Какой контакт с публикой! Какие песни неординарные! Спасибо, Манижа, ты молодец!" — отметила тогда Алла Борисовна.

Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, Алла Пугачева отреагировала на террористической удар по Кривом Рогу, о котором рассказала Могилевская на своей странице в соцсетях. Примадонна написала, что душой с украинцами.

А также российская пропагандистка Маргарита Симоньян решила напугать Аллу Пугачеву. Она заявила, что замок Пугачевой в поселке Грязь, якобы по закону, могут отобрать.

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