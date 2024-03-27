"Процедура началась": Алла Пугачева пополнит список иноагентов в РФ

Вскоре Примадонна станет иноагентом в России, как и ее муж Максим Галкин.

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Аллу Пугачеву хотят признать иноагентом в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Легендарную российскую певицу Аллу Пугачеву, которая публично осуждает кровавое вторжение РФ в Украину, хотят признать иноагентом в стране-оккупанте.

В террористической России уже началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом, сообщил в Telegram-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он утверждает, что наделить российскую певицу соответствующим статусом просит Генеральная прокуратура РФ.

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"Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом". Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца", — цинично сообщил Бородин.

Началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом / фото: скрин t.me/vnborodinpolitik

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Позиция Аллы Пугачевой - последние новости по теме

Отметим, подруга Аллы Пугачевой Лайма Вайкуле заявила, что она знает мнение Аллы Пугачевой о вторжении России в Украину. И что Пугачева разделяет взгляды супруга Максима Галкина, который яростно поддерживает украинский народ.

А также Алла Пугачева резко ответила на обвинения и клевету, отметив готовность стоять на страже своей свободы и творчества. Артистка подчеркнула, что она всегда будет верна своим принципам и не собирается останавливаться.

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