Лайма Вайкуле прямо рассказала о позиции Пугачевой насчет войны РФ против Украины

Легендарная советская эстрадная певица Алла Пугачева регулярно намекала на то, что разделяет взгляды своего супруга – комика Максима Галкина, который яростно поддерживает украинский народ в его войне против страны-агрессора России. Ответить за коллегу и близкую подругу попробовала не менее легендарная латвийская певица Лайма Вайкуле в программе "Знаменитости. Без фильтров" на местном ТВ.
"Я просто знаю мнение Аллы и ее мужа мнение. Что мы ищем в друзьях? Чтобы мы думали одинаково – одинаково оценивали плохое и хорошее. Когда это исчезает, нет доверия, так исчезают друзья и знакомые", – сказала Вайкуле.
Она также рассказала, что Пугачева и Галкин планируют приехать к ней летом в Латвию в гости. По всей вероятности, звездные супруги посетят ее эстрадный фестиваль "Рандеву", на котором в этом году будут выступать в основном украинские артисты.
Напомним, ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.
Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.
Вас могут заинтересовать такие новости: