"Отстаньте от Аллы, от Галкина": Вайкуле прямо ответила, жертвует ли Пугачева на нужды ВСУ

Латвийская певица и подруга Аллы Пугачевой – Лайма Вайкуле – честно призналась, жертвовала ли та деньги Вооруженным силам Украины.

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Лайма Вайкуле и Алла Пугачева / коллаж фото УНИАН

Легендарная балтийская певица и старая подруга советской/российской эстрадной звезды Аллы Пугачевой – Лайма Вайкуле – честно призналась, жертвовала ли та свои деньги на нужды ВСУ.

"Аллу сейчас будет проверять прокуратура (страны-агрессора России – Главред). Отстаньте вы от Аллы. Отстаньте от этих замечательных людей. Откуда вы взяли, что нужно проверять, платит ли Алла украинской армии. Захочет – заплатит, не захочет – не заплатит. Правда, я знаю, что она этого не делала", – рассказала она.

Вайкуле особенно напирала на то, что Пугачева уже давно не гастролирует и у нее якобы нет денег на пожертвования на нужды ВСУ.

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"Она ведь не работает. Вы знаете об этом? Откуда она возьмет деньги на то, чтобы кому-то отправлять? Хочется сказать, что она даже мне не давала денег, когда у меня была проблема. Хотела приобрести большую картину. Я шучу. Это все – шутки. Я вас развлекаю. Отстаньте от Аллы, от Меладзе, от Галкина, от меня со своими глупыми вопросами", – подытожила певица.

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