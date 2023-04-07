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"Русским надо встать на колени и извиниться": Вайкуле жестко прошлась по РФ и Путину

Дмитрий Видоменко
7 апреля 2023, 11:16 обновлено 7 апреля, 11:24
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Лайма Вайкуле рассказала о своем общении с диктатором Владимир Путиным. Певица думает, что он давно не может руководить страной-агрессором.
Вайкуле, Путин
Лайма Вайкуле и Владимир Путин / коллаж фото УНИАН

Легендарная эстрадная певица из Латвии Лайма Вайкуле вспомнила о своих личных встречах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. И она считает, что у него во время коронавирусной пандемии начались проблемы с психикой. Такое заявление Вайкуле сделала в интервью Дмитрию Гордону.

"С Путиным я лично знакома. Ну как знакома, мы не братались. Это были концерты, маленькие выступления, где ты близко находишься. Он же может быть очень обаятельным человеком, если хочет. Мы теперь видим, кто есть кто. Мне кажется, с ним что-то случилось во время пандемии. У меня есть знакомые, которые во время пандемии впали в такую депрессию, что пришлось выходить из нее с помощью врачей. Очень страшно, может быть, не он уже принимает решения", – сказала певица.

Кроме того, Вайкуле искренне восхитилась президентом Украины Владимиром Зеленским и отметила, что много с ним работала во время его шоу-бизнесовой карьеры.

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"Я вот смотрю на Зеленского – и гордость пробирает, что это тот человек, с которым мы вместе на одной сцене работали. Мне кажется, ни один человек не хотел бы быть вместо него. Как он себя ведет и сколько он работает. Молодец!" – сказала певица.

Далее Вайкуле поразмышляла, при каких условиях украинцы смогут побороть свою ненависть к русским оккупантам за все совершенные грехи во время войны.

"Русским надо встать на колени и извиниться", –подытожила артистка.

Напомним, ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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