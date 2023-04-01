УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Ей далеко до интеллекта Галкина": Вайкуле ярко заткнула Скабееву

1 апреля 2023, 11:08
Лайма Вайкуле высказалась об агрессии пропагандистки в сторону Максима Галкина.
Лайма Вайкуле, Ольга Скабеева
Вайкуле ярко заткнула Скабееву / скриншот YouTube

Певица Лайма Вайкуле прокомментировала нападки пропагандистки Ольги Скабеевой на юмориста Максима Галкина.

По словам артистки, Скабеева просто не понимает юмор.

"Про Максима сказала Марьяна или Скабеева — не помню. Киркоров, колготки, что-то такое. Неужели это такой юмор? А я думаю, им далеко до интеллекта, до знаний и вообще до понимания юмора Максима Галкина!", - заявила Вайкуле.

видео дня

Лайма уверяет, что Галкин никого не оскорблял, а его высказывания в адрес ведущей и певца — прекрасный пример очень тонкой сатиры.

"Он глубоко образованный, умница, талантливый человек, поэтому это была шутка, прекрасная шутка, а они очень возмутились. Пусть они делают свое дело, а Максим будет делать свое", - заявила Вайкуле.

Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
Максим Галкин Лайма Вайкуле Ольга Скабеева новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:08

"Ей далеко до интеллекта Галкина": Вайкуле ярко заткнула Скабееву

11:00

В боях за Бахмут погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш

10:19

Выполняли целых 3 функции: почему раньше ставни были на каждом окне

10:12

Почему 1 апреля категорически нельзя угощать хлебом: приметы и что нельзя делатьВидео

10:08

Ноги похожи на спички, теряет вес: Путин находится под действием сильных наркотиков - СоловейВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:00

СБУ вручила подозрение митрополиту Павлу Лебедю и обыскивает Лавру - СМИВидео

10:00

В сладостях "Рошен" румынские таможенники нашли контрабанду сигарет с фабрики Григория Козловского

09:46

Гороскоп на сегодня 1 апреля 2023: Козерогам – разрыв отношений, Рыбам – неприятное занятиеВидео

09:35

США готовят новый пакет военной помощи на $2,6 млрд для Украины: что в него войдет

Реклама
09:31

"Киев повысил ставку": встреча Си Цзиньпина и Зеленского произойдет скоро, у Пекина дедлайн - экспертВидео

09:16

Роман Цимбалюк. Лукашенко обратился к Зеленскому с просьбой от ПутинаВидеоблоги

08:50

ВСУ возобновили позиции вокруг Бахмута - ISW

08:27

"Война закончится внезапно": астролог указал самые успешные даты для контрнаступления ВСУВидео

08:18

США не будут предоставлять Украине ATACMS, но рассматривают другие варианты - американский генерал

08:15

Вирус Путина поразил Си Цзиньпина, Китай готовится убиться о стенумнение

07:44

Победа Украины в войне против России в 2023 году маловероятна - генерал МиллиВидео

07:05

Гороскоп на апрель 2023 для Рыб: конфликты в семье и смена источника доходаВидео

06:20

На "мерсе" в Царство небесное не въедешьмнение

05:31

Гороскоп на апрель 2023 для Козерогов: конфликты, возвращение бывших поклонников, сюрпризыВидео

03:30

Китай выступил против ядерного оружия в Беларуси: эксперт объяснил, что нужно ПекинуВидео

Реклама
02:42

"Пятно на стене не от Джигурды осталось?": Волочкова показала видео со спальниВидео

02:15

5 вещей, которые не стоит покупать на распродаже: очень быстро отправятся на помойку

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, применит РФ против Украины тактическое ядерное оружиеВидео

00:05

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают заварку на помойку: 4 необычных способа ее использования

31 марта, пятница
23:46

"Лукашенко будут ненавидеть": Санников прокомментировал возможность размещения ядерки в БеларусиВидео

23:30

Пузатый умирающий лебедь: в сеть попало очень неудачное фото Волочковой в пачкеВидео

22:55

Потап отреагировал на слухи о разводе с Каменских

22:21

"Больше ничего не решает": Зеленский указал место Лукашенко в истории с ядерным оружием в БеларусиВидео

21:53

Ажиотаж в аптеках отменяется: в Минздраве успокоили украинцев относительно продажи лекарств по рецептуВидео

21:12

Гороскоп на апрель 2023 для Водолеев: чем удивит второй месяц весныВидео

21:09

Китай зарубил передачу ядерного оружия другим странам, а у Лукашенко резко огрызнулись в ООНВидео

20:54

"У Путина была неудачная встреча с Си Цзиньпинем": Зеленский прокомментировал ядерные угрозы РФВидео

20:20

"Волки в овечьей шкуре": Медведев закатил истерику и сделал резкий выпад в адрес миротворцев НАТОВидео

19:54

Большинство лекарств в Украине теперь по рецепту: как купить препараты и почему нас ждут проблемы

19:15

Какое оружие Пекин уже сейчас может поставлять оккупантам: Жданов удивил подробностямиВидео

18:50

Вводить продажу лекарств по рецептам в условиях войны - бессмыслицамнение

18:44

"Миротворцы выглядят комично": Подоляк разнес Лукашенко и поставил условие войскам РФВидео

17:35

"Воевал в самом аду, чтобы попасть в рай": на войне погиб талантливый актер Антон ПрасоленкоВидео

17:05

Зачем в кофе добавляют активированный уголь: удивительный ответ о новом напиткеВидео

16:45

Наступление России достигло кульминации, план Путина по Донбассу провалился – ГУРВидео

Реклама
16:38

Зачем опытные хозяйки стирают тюль солью: уникальный секрет, который удивит

16:01

Бесконечно нудят и причитают: 3 знака зодиака, которые любят жаловаться

15:53

Власти Венгрии плохо кланяются Путину: Подоляк объяснил, почему Москва "прокинула" БудапештВидео

15:46

93% украинцев верят в победу Украины в войне, 50% ждут, что она наступит до конца 2023 года - опрос

15:24

Как избавиться от тли навсегда: 3 простых способа уничтожить опасного вредителя

15:20

Зависимый от Путина Макрон ищет выходы для сохранения атомной энергетики - ЖдановВидео

15:13

"Я видел загробную жизнь": мужчина рассказал, о чем его "предупредили ангелы"

15:13

"На грани развода": Тодоренко рассказала о проблемах в семьеВидео

15:08

Что нужно, чтобы абрикос плодоносил: советы, которые должен знать каждый садовод

14:52

Прогнулся под Путина: Лукашенко в обиде разразился оправданиями и сделал выпад в адрес УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
Рецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять