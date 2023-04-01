"Ей далеко до интеллекта Галкина": Вайкуле ярко заткнула Скабееву

Лайма Вайкуле высказалась об агрессии пропагандистки в сторону Максима Галкина.

Вайкуле ярко заткнула Скабееву / скриншот YouTube

Певица Лайма Вайкуле прокомментировала нападки пропагандистки Ольги Скабеевой на юмориста Максима Галкина.

По словам артистки, Скабеева просто не понимает юмор.

"Про Максима сказала Марьяна или Скабеева — не помню. Киркоров, колготки, что-то такое. Неужели это такой юмор? А я думаю, им далеко до интеллекта, до знаний и вообще до понимания юмора Максима Галкина!", - заявила Вайкуле.

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Лайма уверяет, что Галкин никого не оскорблял, а его высказывания в адрес ведущей и певца — прекрасный пример очень тонкой сатиры.

"Он глубоко образованный, умница, талантливый человек, поэтому это была шутка, прекрасная шутка, а они очень возмутились. Пусть они делают свое дело, а Максим будет делать свое", - заявила Вайкуле.

Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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