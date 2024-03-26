"Находится в кризисе": адвокат высказался о состоянии Аллы Пугачевой

Российский адвокат Андрей Алешкин решил высказать свое мнение, почему Алла Пугачева не выразила свои соболезнования по поводу теракта в "Крокус Сити Холле".
Адвокат страны-оккупанта России заявил для росСМИ, что это связано с отрешенностью артистки от России. Юрист, в лучшем стиле российских пропагандистов, которые не устают напоминать сколь колет Пугачевой, предположил, что исполнительница может находиться в кризисе среднего возраста. По его словам, Пугачева подтверждает свои планы не возвращаться в Россию отсутствием реакции на трагедию.
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"Пугачева может находиться в кризисе своего возраста. Отрешенность от России подтверждает намерение не возвращаться назад, а ее последняя песня является прощальной", — сказал адвокат.
Также отрешенность Пугачевой может быть связана с личной обидой, считает Алешкин. При этом уверен, что подобное поведение не вызовет сочувствия в обществе, так как Россия переживает большое горе. По его словам, знаменитости в такое время должны "быть вместе со своим зрителем" даже при наличии противоречий.
Только Алешкин забыл, что в то время, когда ракеты РФ убивают мирных жителей Украины, звезды страны-террористки жаждут еще больше смертей украинцев.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Отметим, Алла Пугачева не смогла промолчать о недавнем террористическом ударе РФ по Кривому Рогу, о котором рассказала Могилевская в сети и написала комментарий с поддержкой.
А также бывший избранник Аллы Пугачевой Евгений Болдин уверен, что артистка очень любит Россию и хочет вернутся домой из Израиля.
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