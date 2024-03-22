Тополя раскритиковал Пугачеву за ее позицию

Вокалист украинской группы Антитела Тарас Тополя не испытывает агрессии по отношению к российским музыкантам.
Как рассказал он YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці", музыкант говорит, что музыканты четко выразили свою антивоенную позицию, и он не может к ним негативно относиться.
В этом контексте артист говорит о певице Алле Пугачевой. По его словам, когда стало известно о зверствах оккупантов в Украине, ей стоило бы более радикально говорить о преступлениях.
"Я не слежу за ними. Я к артистам - "Мумий Тролль", "Б-2", Алла Пугачева – не чувствую агрессии, это точно! Объективно, если говорить об Алле Пугачевой, она имеет характер. Она выражала свою позицию неоднократно. В какие-то критические моменты, когда здесь уничтожали детей, женщин, когда совершали преступления в Буче, Бородянке, возможно, можно было бы и несколько радикальнее высказываться. Но я не в их жизненных обстоятельствах, поэтому и на этом окей", - сказал артист.
Кто такой Тарас Тополя?
Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.
Напомним, ранее Тополя подчеркнул, что война - это страшно, больно, изнурительно, но и он, и его команда помнят, что такое долг чести.
Также популярный украинский певец, а ныне - защитник Виталий Козловский ошеломил фанатов фото со своей службы в ВСУ. За последние полгода жизнь артиста сильно изменилась.
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