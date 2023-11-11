УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Кучка недоличностей, завистников и клеветников": Пугачева высмеяла своих хейтеров в России

Руслана Заклинская
11 ноября 2023, 16:17
Алла Пугачева изменила свою традиционную грациозность и резко ответила на обвинения и клевету, отметив готовность стоять на страже своей свободы и творчества.
'Кучка недоличностей, завистников и клеветников': Пугачева высмеяла своих хейтеров в России
Пугачева резко ответила своим завистникам / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / alla_orfey

Российская исполнительница Алла Пугачева, всего через неделю после своего визита в страну-агрессорку Россию, решила ответить на волнующие обвинения и нападения со стороны своих завистников. Она также отреагировала на обвинения в социальных сетях определенной "общественной организации". В своем обращении, размещенном 11 ноября в Instagram, певица выразила свое недовольство и пренебрежительно отозвалась о завистниках.

"Смешно и грустно наблюдать за кучкой безумных недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие потешные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, ведь народ в этом случае ни к чему, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею...Не тратьте силы свои и средства на тщетные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст," - написала Алла Пугачева.

Она также подчеркнула, что деньги не являются для нее главной ценностью и опровергла слухи о собственных неурядицах.

видео дня

"Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звездный час и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачева. Как удобно, не так ли? Да и не в деньгах счастье. Свобода-это главное богатство, " - добавила она.

Также Алла Пугачева сказала, что выполнила свою миссию и не потеряла связи со своими сторонниками. При том, что уже долгое время не выступает артистка не выступает.

В своем обращении певица подчеркнула, что она всегда будет верна своим принципам и не собирается останавливаться. "И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат," сказала Пугачева, призывая не обращать внимания на пустые обвинения.

Алла Пугачева завершила свое обращение обещанием, что"вы еще обо мне услышите". Этим певица собственно напомнила своим завистникам о значимости в сердцах поклонников.

Напомним, это обращение Пугачева опубликовала как реакцию на то, что российские пропагандисты, представители общественной организации "Зов народа", обратились в российские правоохранительные органы с требованием допросить Аллу Пугачеву.

Также во время своего приезда в Россию Алла как будто лишила наследства старшую дочь Кристину Орбакайте. Пропагандистское издание "страсть" сообщило о том, что Алла Пугачева переписала все свое наследство на двойняшек - Лизу и Гарри. Однако насколько эти слухи правдивы пока неизвестно.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Алла Пугачева
Реклама

Главное за день

В Крыму уничтожены десантные катера РФ: в разведке раскрыли подробности

В Крыму уничтожены десантные катера РФ: в разведке раскрыли подробности

16:50 Украина
ВСУ "покромсали" пехоту и технику РФ: у врага колоссальные потери под Авдеевкой

ВСУ "покромсали" пехоту и технику РФ: у врага колоссальные потери под Авдеевкой

15:27 Украина
В РФ пустили под откос грузовой состав: в ГУР раскрыли детали спецоперации

В РФ пустили под откос грузовой состав: в ГУР раскрыли детали спецоперации

14:44 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:50

В Крыму уничтожены десантные катера РФ: в разведке раскрыли подробности

16:47

"Каждый выбирает путь": звезда "Домика на счастье" откровенно рассказала о "молчунье" Безрук

16:41

Студенты в Украине могут вернуть часть денег за "контракт": инструкция

16:22

"Я выступаю за Фарион": Арестович объединился со скандальным языковедом

16:17

"Кучка недоличностей, завистников и клеветников": Пугачева высмеяла своих хейтеров в России

Украина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - ГорбачУкраина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - Горбач
15:44

Освобождают Херсонщину: открыт сбор на пикап для защитников с ДнепропетровщиныФото

15:35

В Минэнерго рассказали о последствиях обстрелов: где пропал свет

15:27

ВСУ "покромсали" пехоту и технику РФ: у врага колоссальные потери под Авдеевкой

14:59

Может ли коррупция помешать Украине вступить в ЕС: мнение посла Союза

Реклама
14:59

Замшевая обувь будет как новая: 6 лайфхаков, которые помогут избавиться от пятен и потертостей

14:56

Нужно найти буквы В и Р за 10 секунд: отличный способ проверить свою внимательность

14:51

Можно ли создать вечный двигатель: сведения об этом устройстве сразят наповал

14:44

В РФ пустили под откос грузовой состав: в ГУР раскрыли детали спецоперацииФото

14:12

"Месяц будет критическим": Макрон сделал заявление о войне и переговорах с РФ

13:55

В Волновахе пьяный оккупант отправил на концерт в Кобзон чиновницу-коллаборантку

13:51

РосСМИ: Пугачева лишила наследства Кристину Орбакайте

13:38

РФ никогда не приходит "навсегда": Зеленский поздравил с освобождением ХерсонаВидео

13:34

Почему неправильно говорить "часи": есть только один правильный вариант

13:20

Без обучения в автошколе: украинцам разрешили по-новому сдавать экзамен по теории

12:33

Ракетный удар по Киеву: Patriot сбил российскую баллистическую ракету

Реклама
12:26

Лунный календарь 12 ноября 2023: самый опасный день, когда все идет наперекосяк

12:23

План по выделению ЕС Украине 20 млрд евро под угрозой срыва - Reuters

12:17

Путинистка Канделаки похвасталась ребенком, которого ей родила другая женщина

12:14

В Литве вступились за Украину и жестко наехали на Орбана

11:51

В годовщину освобождения Россия 121 раз ударила по Херсонщине: есть жертвы

11:25

У мужа онкобольной Заворотнюк серьезные проблемы

11:23

Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Дракону - презрение, Змее - свобода от проблем

11:23

"Выезд обошелся в кругленькую сумму": блогер озвучил скандальные детали побега внука Ротару

11:20

Украина сможет нанести ответный удар в случае атак на энергетику

11:05

Мирные переговоры с РФ и территориальные уступки: Ермак сделал заявление

10:45

"Совсем не завидую": экс-участник "Дизель Шоу" резко высказался о сбежавших в РФ Писаренко и Никишине

10:12

РФ пыталась ударить по Киеву "Искандером": в КГВА раскрыли подробностиФото

10:10

Этот рецепт блинов с сыром и зеленью за 20 минут изменит ваше представление о завтраке

10:01

Имеют ли право работники ТЦК проверять документы на улицах: ответ адвоката

09:45

Ночная атака дронов: в Одесской и Днепропетровской областях есть "прилеты"

09:25

Оккупанты выпустили баллистику, сработала ПВО: в ВСУ рассказали об атаке по Киеву

09:17

Война в Израиле: настало время промежуточных выводовмнение

09:05

Какой праздник завтра 12 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

08:58

"Ты – на войне": Ярош "вписался" в языковой скандал, запущенный Фарион

08:34

Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами: сколько удалось сбить ПВО

Реклама
08:07

В Киеве прогремели мощные взрывы, объявлена тревога: первые подробности

07:35

В России горел пороховой завод в Тамбове: перед пожаром прогремел взрыв

06:12

Почему украинскому бизнесу пока не "светят" инвестициимнение

05:10

"Не получится воевать на два фронта": Свитан сказал, что станет ключом к продвижению ВСУ

04:30

Можно ли кипятить воду дважды: специалист сообщила о ключевой опасности

03:24

Забудьте о спортзале навсегда: вы удивитесь насколько можно похудеть, если просто убирать дома

02:15

ВСУ нацелились на освобождение двух городов: Свитан раскрыл направления удара

01:47

Что будет с помощью Украине в случае победы Трампа на выборах: ответ эксперта

00:11

Венгрия не заблокирует помощь Украине: в Евросоюзе знают, как обыграть Орбана

10 ноября, пятница
23:02

Мощная буря накрыла Украину: как долго будет "трусить" геомагнитный шторм

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять