'Кучка недоличностей, завистников и клеветников': Пугачева высмеяла своих хейтеров в России

Алла Пугачева изменила свою традиционную грациозность и резко ответила на обвинения и клевету, отметив готовность стоять на страже своей свободы и творчества.

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Пугачева резко ответила своим завистникам / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / alla_orfey

Российская исполнительница Алла Пугачева, всего через неделю после своего визита в страну-агрессорку Россию, решила ответить на волнующие обвинения и нападения со стороны своих завистников. Она также отреагировала на обвинения в социальных сетях определенной "общественной организации". В своем обращении, размещенном 11 ноября в Instagram, певица выразила свое недовольство и пренебрежительно отозвалась о завистниках.

"Смешно и грустно наблюдать за кучкой безумных недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие потешные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, ведь народ в этом случае ни к чему, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею...Не тратьте силы свои и средства на тщетные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст," - написала Алла Пугачева.

Она также подчеркнула, что деньги не являются для нее главной ценностью и опровергла слухи о собственных неурядицах.

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"Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звездный час и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачева. Как удобно, не так ли? Да и не в деньгах счастье. Свобода-это главное богатство, " - добавила она.

Также Алла Пугачева сказала, что выполнила свою миссию и не потеряла связи со своими сторонниками. При том, что уже долгое время не выступает артистка не выступает.

В своем обращении певица подчеркнула, что она всегда будет верна своим принципам и не собирается останавливаться. "И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат," сказала Пугачева, призывая не обращать внимания на пустые обвинения.

Алла Пугачева завершила свое обращение обещанием, что"вы еще обо мне услышите". Этим певица собственно напомнила своим завистникам о значимости в сердцах поклонников.

Напомним, это обращение Пугачева опубликовала как реакцию на то, что российские пропагандисты, представители общественной организации "Зов народа", обратились в российские правоохранительные органы с требованием допросить Аллу Пугачеву.

Также во время своего приезда в Россию Алла как будто лишила наследства старшую дочь Кристину Орбакайте. Пропагандистское издание "страсть" сообщило о том, что Алла Пугачева переписала все свое наследство на двойняшек - Лизу и Гарри. Однако насколько эти слухи правдивы пока неизвестно.

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