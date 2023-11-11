РосСМИ: Пугачева лишила наследства Кристину Орбакайте

Пропагандисты мастерски публикуют всякий бред про Пугачеву, которая поддержала Украину.

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По слухам, Пугачева решила вопрос с наследством в пользу двойняшек/ коллаж Главред, фото УНИАН

Пропагандистские СМИ каким-то образом узнали, кому Алла Пугачева решила передать свое не маленькое наследство.

В частности, по информации российского пропагандистского издания "Страсти", Пугачева якобы по время своего недавнего визита в Россию, переписала все наследство на двойняшек - Лизу и Гарри, а свою старшую дочь Кристину Орбакайте, якобы оставила ни с чем.

РосСМИ также нашли юриста, который прокомментировал решение Пугачевой и уже даже дал совет Кристине Орбакайте, как бороться за наследство матери.

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К слову, никто не может знать о настолько личных делах Пугачевой, кроме ее близкого окружения. Российские лживые СМИ продолжают "делать контент" лишь с одной целью - скандал и дискредитация.

Напомним, ранее стало известно, что на Аллу Пугачеву в России завели дело. Примадонна якобы оказалась злостной неплательщицей коммунальных услуг, за что на нее даже подали в суд.

Также комик высмеял музыкального критика "отСоседова", который долгие годы работал в Украине, а теперь стал одним из самых преданных рупоров кремля и распространяет роспропаганду.

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