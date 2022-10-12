Михайлов высказался о Пугачевой и "благословил" россиян на смерть в Украине/ скриншот

Музыкант Стас Михайлов, который поддерживал войну в Украине с первых дней, выдал напутствие "могилизированным" россиянам.

В то же время он отказал комментировать побег Аллы Пугачевой из России и ее позицию относительно военного вторжения его страны в Украину.

"Дай им помощи, Боже, сил. Чтобы вернулись все домой живыми, здоровыми, братцы! Храни вас Бог. Сил, терпения в это непростое время. Мы должны быть вместе", - цитируют обращение певца росСМИ.

По его словам, противников войны "должны оценивать свыше, а не обычные люди", к коим себя музыкант причисляет.

"Я не перехожу на личности. Никого не осуждаю, Бог им судья", - заметил Стас Михайлов.

Напомним, ранее в распоряжении издания "Телеграф" оказалась фотография израильского паспорта артистки, которая вместе с детьми выехала из России в Израиль. Издание сообщает, что подлинность паспорта им подтвердили источники среди израильских пограничников.

Паспорт был выдан в мае 2022 года, уже после вторжения российских войск на украинскую территорию. Срок действия на один год до мая 2023 года является обычной практикой для репатрианта.

Следует отметить, что слухи о наличии у Пугачевой израильского гражданства ходили и раньше, однако подтверждения этого не было.

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