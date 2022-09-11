Новое лицо и волосы: 53-летний Михайлов изменился до неузнаваемости

Стас Михайлов изменился до неузнаваемости / скриншот

Певец Стас Михайлов, который поддерживает войну в Украине, сильно изменился. Причиной этому специалисты называют хирургическое вмешательство.

Пластический хирург Максим Усунгван отметил, что артист ложился под скальпель - он делал фейслифтинг (пластическая операция, избавляющая от морщин, носогубных складок и обвисшей кожи).

Эксперт отметил, что Михайлов также пережил трансплантацию волос.

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"Вряд ли за десять лет волосы сами выросли", - отметил хирург.

Стас Михайлов / скриншот

Напомним, дочь российского исполнителя шансона, почитателя "русского мира" Стаса Михайлова с размахом отпраздновала свое 13-летие. День рождения состоялся в самом роскошном месте Подмосковья - в гольф-клубе Агаларовых.

Также мы сообщали, что певица Таисия Повалий, которая с начала полномасштабной войны в Украине оказалась в лагере украинских звезд-молчунов, приняла участие в концерте Шансон года 2022, который состоялся в московском Кремле. Партнером предательницы по сцене оказался путинист Стас Михайлов.

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