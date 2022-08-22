Дочь Стаса Михайлова с грустными глазами отметила 13 лет в клубе, где членство стоит 300 тысяч долларов

Девушка отдыхает в клубе миллионеров и там же отмечает свое 13-летие. Правда, особой радости не видно.
Дочь российского исполнителя шансона, почитателя "русского мира" Стаса Михайлова с размахом отпраздновало свое 13-летие.
День рождения состоялся в самом роскошном месте Подмосковья - в гольф-клубе Агаларовых. Как сообщает Телеграмм-канал "Звездная пыль", членство в клубе стоит триста тысяч долларов.
На фото, которое попало в сеть, видно как украшены столы на торжество. Между тем, девочка на фото не выглядит счастливой.
Напомним, ранее певица Таисия Повалий с начала полномасштабной войны в Украине оказалась в лагере украинских звезд-молчунов, которые продолжают кормиться в стане врага.
Артистка никак не комментировала вторжение рф в Украину, и не появлялась в социальных сетях. Пропажа нашлась - вчера Повалий приняла участие в концерте Шансон года 2022, который состоялся в московском Кремле.
Партнером певучей предательницы по сцене оказался путинист Стас Михайлов.
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