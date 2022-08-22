Стас Михайлов / instagram.com/stas_mihailoff

Дочь российского исполнителя шансона, почитателя "русского мира" Стаса Михайлова с размахом отпраздновало свое 13-летие.

День рождения состоялся в самом роскошном месте Подмосковья - в гольф-клубе Агаларовых. Как сообщает Телеграмм-канал "Звездная пыль", членство в клубе стоит триста тысяч долларов.

На фото, которое попало в сеть, видно как украшены столы на торжество. Между тем, девочка на фото не выглядит счастливой.

Напомним, ранее певица Таисия Повалий с начала полномасштабной войны в Украине оказалась в лагере украинских звезд-молчунов, которые продолжают кормиться в стане врага.

Артистка никак не комментировала вторжение рф в Украину, и не появлялась в социальных сетях. Пропажа нашлась - вчера Повалий приняла участие в концерте Шансон года 2022, который состоялся в московском Кремле.

Партнером певучей предательницы по сцене оказался путинист Стас Михайлов.

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