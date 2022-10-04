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"Были холопами, стали рабами": бежавшая из России Пугачева начала говорить правду

4 октября 2022, 14:05

Певица Алла Пугачева ответила россиянам на критику в свою сторону.

Алла Пугачева
Пугачева начала говорить правду / скриншот

Российская певица Алла Пугачева решила прервать молчание после побега в Израиль.

После смелого решения на Примадонну вылилось огромное количество грязи - россияне осудили поступок певицы.

На своей страничке в Instagram она опубликовала пост, адресованный тем, кто ее критикует.

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", - обратилась к россиянам певица.

Напомним, ранее в распоряжении издания "Телеграф" оказалась фотография израильского паспорта артистки, которая вместе с детьми выехала из России в Израиль. Издание сообщает, что подлинность паспорта им подтвердили источники среди израильских пограничников.

Паспорт был выдан в мае 2022 года, уже после вторжения российских войск на украинскую территорию. Срок действия на один год до мая 2023 года является обычной практикой для репатрианта.

Также сообщалось, что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Незадолго до этого эпизода его супруга Алла Пугачева вернулась на родину. Одной из причин называют недвижимость, которой владеет звездное семейство.

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Автор: Сергей Кущ
Алла Пугачева новости шоу бизнеса
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