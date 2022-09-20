УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Соседов рассказал, почему Пугачевой ничего не будет за восстание против властей РФ

20 сентября 2022, 19:13

Скандальный музыкальный критик Сергей Соседов решил вставить свои "пять копеек".

Пугачева, Соседов
Соседов рассказал, почему Пугачевой ничего не будет за восстание против властей РФ / скриншот

Заявление Аллы Пугачевой, попросившей Министерство юстиции РФ присвоить ей статус иноагента не дает покоя россиянам.

Свою "авторитетную" точку зрения озвучил и скандальный музыкальный критик Сергей Соседов.

"Никто не тронет, что бы она ни говорила. Она это понимает, поэтому и так ведет себя. Никто ее иноагентом не объявит, это абсолютно очевидно", - заявил Соседов, который не упускает момента очернить каждого, кто хоть как-то выступает против войны в Украине.

Более того, Соседов считает, что Примадонна выступила с таким заявлением ради денег и пиара.

Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
Алла Пугачева Сергей Соседов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:10

Приметы на 22 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы стать счастливее

20:06

Война этой зимой не закончится: Подоляк выступил с прогнозомВидео

19:58

Мощный залп зениток ВСУ: на юге сбит штурмовик РФ и иранский дрон-камикадзеВидео

19:28

Путина отстранят от власти: российский политолог раскрал неожиданный сценарийВидео

19:28

Приметы на 21 сентября: какие 4 вещи нельзя делать на Рождество Богородицы, чтобы в беду не попастьВидео

Реклама
19:24

Не жизнь, а Санта-Барбара: 3 женщины по знаку зодиака, которым не везет в любвиВидео

19:19

Главное - душою не стареть: как рассчитать свой биологический возраст

19:13

Соседов рассказал, почему Пугачевой ничего не будет за восстание против властей РФ

19:03

Гороскоп на завтра 21 сентября 2022: Ракам – обиды, Стрельцам – деньги, Козерогам – обманВидео

18:52

В Луганске уничтожили "депутата ЛНР": в Сети рассказали о следе ФСБВидео

18:30

"Референдумы" и "мобилизация" ничего не изменят, Украина продолжит освобождать свои территории - КулебаВидео

18:15

Путин и Шойгу обратятся к россиянам насчет "референдумов" на захваченных землях Украины — росСМИВидео

18:03

Зубная паста может заменить 6 магазинных средств: как ее используют в быту

18:01

Глава АВФУ Олег Собуцкий дал ответ Алексею Михайличенко, выступившего в защиту Павелко

17:56

"Заметно не повлияет на войну": генерал США о возможной мобилизации в РФВидео

17:33

Вязко и горячо: какая польза от воска и можно ли его естьВидео

17:12

"Батальон положили с полковником": оккупанты жалуются на катастрофические потери в УкраинеВидео

17:11

Сезон простуд: зеленые сопли что значат, чем лечить и нужно ли хвататься за лекарства

17:08

Месяц сказочной удачи: 3 знака зодиака в списке счастливчиков октября

17:04

"У нас там опыт был": Лукашенко заявил о готовности поднять войска против УкраиныВидео

Реклама
16:39

"За Вову никто воевать не хочет": у россиян "пригорает" из-за путинской мобилизацииФотоВидео

16:36

Почему кремлевские безумцы спешат провести "референдумы"мнение

16:35

"Оказался сенсацией": Королева показала, на что Тарзан променял шест

16:14

"Пугачева подрезала подколенную жилу Путину": Арестович поддержал певицуВидео

16:05

Армия Украины может разгромить войска России за полтора-два месяца – террорист ГиркинВидео

15:59

Грозит штраф или срок: за Пугачеву взялись силовики

15:50

Опытные хозяйки кладут мокрое полотенце и кубики льда в духовку: зачем так делать

15:46

"Гонят по флажках Милошевича": Гиркин рассказал о будущем ПутинаВидео

15:33

С Рождеством Пресвятой Богородицы – душевные поздравления и картинки в светлый праздник

15:27

"Наивный шантаж не сработает": в ОП жестко ответили на анонсированные оккупантами "референдумы"Видео

15:20

Референдум и ядерная бомба, или Путин впервые перестал быть альфа-самцоммнение

15:16

"Госпожу Галкину пользовали с ее согласия": путинист Михалков мерзко оскорбил Аллу Пугачеву

15:05

Госдума России ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время"Видео

14:59

Был уверен, что "РФ своих не бросает": в Украине "демилитаризован" 19-летний оккупант

14:58

Генерал разведки спрогнозировал, от чего будет зависеть срок войны в УкраинеВидео

14:49

Вез гумпомощь в "ДНР": в ДТП погиб популярный российский актер и режиссерВидео

14:43

Играйте в лапту: сборную России не пустили на Евро-2024 по футболу

14:32

ВСУ захватили "уникальный трофей" - вражескую машину корректировки огня Канонада

14:31

На Херсонщине и Донбассе оккупанты анонсировали "референдумы" о присоединении к РФ: названа датаВидео

14:06

Россия разразилась угрозой аннексировать оккупированный ДонбассВидео

Реклама
13:42

Юная дочь Фреймут лукаво приоткрыла живот на фото для фанатовВидео

13:02

В Госдуме РФ разразились угрозами Германии и Британии: предлагают ударить по ним ядерным оружиемВидео

13:02

"Успокоительное для Z-аудитории": Подоляк разнес планы РФ по "референдуму" на ХерсонщинеВидео

12:37

Нападение на ОРДЛО - нападение на Россию: Медведев побредил о псевдореферендумахВидео

12:31

"Между мной и Тоней этого нет": Арсен Мирзоян рассказал, почему скандалит с Тоней МатвиенкоВидео

12:05

Оккупанты уже "готовятся" ко входу ВСУ в Крым – ЖдановВидео

12:03

На Донбассе "казаки" из "ЛНР" обстреляли "коллег" и остановили наступление войск РФ на СлавянскВидео

12:02

Рождество Пресвятой Богородицы 2022: дата, традиции и запреты дня

12:02

Худрук Дизель Студио Крутоголов рассказал про братьев на фронте, и почему сам не берет оружие в рукиВидео

11:56

День осеннего равноденствия 2022: дата, традиции и запреты дня

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять