Соседов рассказал, почему Пугачевой ничего не будет за восстание против властей РФ

Скандальный музыкальный критик Сергей Соседов решил вставить свои "пять копеек".
Заявление Аллы Пугачевой, попросившей Министерство юстиции РФ присвоить ей статус иноагента не дает покоя россиянам.
Свою "авторитетную" точку зрения озвучил и скандальный музыкальный критик Сергей Соседов.
"Никто не тронет, что бы она ни говорила. Она это понимает, поэтому и так ведет себя. Никто ее иноагентом не объявит, это абсолютно очевидно", - заявил Соседов, который не упускает момента очернить каждого, кто хоть как-то выступает против войны в Украине.
Более того, Соседов считает, что Примадонна выступила с таким заявлением ради денег и пиара.
Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.
"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.
Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.
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