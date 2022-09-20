Соседов рассказал, почему Пугачевой ничего не будет за восстание против властей РФ / скриншот

Заявление Аллы Пугачевой, попросившей Министерство юстиции РФ присвоить ей статус иноагента не дает покоя россиянам.

Свою "авторитетную" точку зрения озвучил и скандальный музыкальный критик Сергей Соседов.

"Никто не тронет, что бы она ни говорила. Она это понимает, поэтому и так ведет себя. Никто ее иноагентом не объявит, это абсолютно очевидно", - заявил Соседов, который не упускает момента очернить каждого, кто хоть как-то выступает против войны в Украине.

Более того, Соседов считает, что Примадонна выступила с таким заявлением ради денег и пиара.

Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.

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