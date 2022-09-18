В России скандал: Соловьев и другие в ярости набросились на Пугачеву из-за поддержки Украины

Алла Пугачева / скриншот

Российская певица Алла Пугачева столкнулась с гневом жителей страны агрессора из-за поддержки своего мужа Максима Галкина. Как известно, Максим Галки с первых дней масштабного вторжения войск РФ в Украину поддержал нашу страну и призвал прекратить войну.

Накануне Галкина признали в России иноагентом, который якобы работает на Украину. Пугачева молчать не стала и высказалась о так называемой "спецоперации" РФ в Украине.

В своем Instagram Пугачева заступилась за мужа, юмориста Максима Галкина, назвав его честным неподкупным человеком — именно поэтому певица тоже сама попросила внести себя в список иноагентов РФ.

Алла Пугачева / скриншот

А затем добавила, что у нее "смешанное отношение к "специальной военной операции" по защите Донбасса".

На такое заявление отреагировал пропагандист Владимир Соловьев, который с первых дней критикует Галкина и Пугачеву за свою позицию.

"Покойтесь с миром, Алла Борисовна", - разозлился и заявил Соловьев, пишут росСМИ.

Соловьев также в ярости отреагировал на возвращение Пугачевой в РФ.

"Вы зачем все это дерьмо тащите обратно в Россию. Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? Да, народ ответил, что думает о ней. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории. Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что муж нес? Не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги кончились?", — возмущенно говорил недавно 58-летний пропагандист Соловьев.

В Госдуме уже отреагировали на просьбу Пугачевой

Соавтор соответствующего законопроекта в РФ, заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой считает, что несмотря на заявления 73-летней артистки, специальный статус ей присвоен не будет.

"Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР. Самое наверное грустное для артиста — перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей. И у нее, в отличие от Галкина, другой страны не будет. И иноагентом она не станет и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен", — прокомментировал российский депутат, пишет starhit.ru.

Галкин стал иноагентом в РФ

Российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Незадолго до этого эпизода его супруга Алла Пугачева вернулась на родину. Одной из причин называют недвижимость, которой владеет звездное семейство.

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