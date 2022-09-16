Максима Галкина не пустят в Россию: мужа Аллы Пугачевой признали иностранным агентом

Максим Галкин / instagram.com/maxgalkinru

Минюст России признал российского артиста Максима Галкина, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина, иностранным агентом.

Сообщается, что Галкин внесен в реестр за осуществление политической деятельности в интересах Украины.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков стал на защиту известной российской певицы Аллы Пугачевой и заявил, что ни разу не слышал от нее антироссийских заявлений.

При этом он заверил, что у звезды якобы "нормальные отношения" с Путиным и они даже "не раз встречались".

Однако Песков обвинил мужа Пугачевой Максима Галкина в "плохих заявлениях".

"Я не слышал ни одного (антироссийского - Главред) заявления от Пугачевой, а ее муж Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути", - сказал Песков.

В РФ против Максима Галкина

Напомним, ранее Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий.

Также с Галкиным стали в массовом порядке разрывать рекламные контракты.

Кроме того, его уволили с Первого канала, где шоумен работал последние пять лет ведущим программы "Сегодня вечером".

Максим Галкин покинул Россию в конце февраля, почти сразу после вторжения войск России в Украине, вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой. Сначала семья несколько месяцев жила в Израиле, потом переместилась в Латвию. Сейчас артист колесит с гастролями по миру, а вот Примадонна с наследниками вернулась в Москву.

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