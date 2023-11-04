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Назвала "холопами и рабами": в РФ написали новый донос на Аллу Пугачеву

Руслана Заклинская
4 ноября 2023, 17:23
Российские пропагандисты из "Зова народа" опубликовали обращение в Следственный комитет РФ, в котором требуют допросить российскую певицу Аллу Пугачеву.
Назвала 'холопами и рабами': в РФ написали новый донос на Аллу Пугачеву
Пропагандисты написали очередной донос на Аллу Пугачеву/ Коллаж: Главред, фото:instagram.com alla_orfey, ua.depositphotos.com

Российские пропагандисты из организации "Зов народа" опубликовали обращение к руководству Следственного комитета РФ и Министерства внутренних дел страны, в котором требуют допросить российскую певицу Аллу Пугачеву. Об этом сообщил российский пропагандистский сайт The Moscow Times.

Свое требование пропагандисты опубликовали в запрещенной в Украине социальные сети - "ВКонтакте". В доносе они утверждают, что Пугачева финансирует Вооруженные Силы Украины и называет население России "холопами и рабами". Максимальное наказание за это нарушение предусматривает штраф в размере 10 000 рублей.

Также "Зов народа" отметили, что Пугачева выражала свою поддержку мужу, Максиму Галкину. Ранее его российские власти объявили "иностранным агентом". Галкин, по их словам, финансирует украинскую армию. Активисты пытаются доказать это на основе его выступления в турецкой Анталии летом этого года, который, по их данным, организовали украинские менеджеры.

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Организация также обратилась к директору ФСБ России Александру Бортникову с требованием проверить Галкина на предмет финансирования ВСУ и, если это подтвердится, признать его спонсором терроризма.

Обращение обнародовали после того, как Пугачева вернулась в Россию в ноябре. Это не первый раз, когда на певицу подают донос. В апреле 2023 года также был написан донос в Генпрокуратуру России, где ее обвиняли в финансовой поддержке ВСУ и критике российского вторжения в Украину.

Что известно о приезде Пугачевой в Россию

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Алла Пугачева переехала в Израиль. Она прибыла в Россию 2 ноября после длительного отсутствия. Причины ее визита не разглашаются, на этот вопрос ее помощница ответила, что "это неизвестно".

На следующий день, 3 ноября, Пугачева отправилась в Санкт-Петербург. Пропагандистские СМИ предполагали, что она может принять участие в церемонии прощания с дирижером Юрием Темиркановым.

Ранее сообщалось, певица Алла Пугачева, по данным ее близких, приехала в Россию для решения вопросов относительно своего наследства. Основной задачей визита Примадонны является вопрос о завещании. Некоторые аспекты и вопросы, связанные с ее наследственным имуществом, требуют рассмотрения, в частности в отношении замка, которым на практике владеет ее муж, Максим Галкин. Вернувшись в Россию, Алла Пугачева намерена решить эти вопросы.

Также пропагандистские СМИ даже организовали дежурство возле ее имения в поселке Грязь, чтобы зафиксировать ее приезд и узнать как она выглядит. Пугачева приехала в свой замок на черном Rolls-Royce.

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шоу-бизнес Алла Пугачева Максим Галкин Россия
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