Российская певица Алла Пугачева, которая вместе с детьми от Максима Галкина, 10-летними двойняшками Лизой и Гарри, перебралась из Израиля на Кипр, приехала неожиданно в террористическую Россию.
Пропагандистские СМИ буквально устроили дежурство возле ее дома в поселке Грязь, чтобы заснять, как же выглядит Пугачева и с кем она прибыла в государство на болотах.
"Приехала Примадонна на чёрном Rolls-Royce, в который пересела у Ленинградского вокзала, сойдя с поезда Псков – Москва", - сообщил пропагандистский Телеграм-канал Mash.
На видео - возвращение Аллы Пугачевой в Россию:
Отметим, накануне пропагандистские Telegram-каналы страны-оккупанта стали публиковать новость о том, что Алла Пугачева вернулась в РФ. Ее якобы заметили пересекающей границу на одном из КПП Псковской области.
Ранее также Алла Пугачева уже приезжала в РФ - на похороны Валентина Юдашкина и Михаила Горбачева, а также якобы для перезахоронения праха родителей. Они покоились на Кузьминском кладбище.
Напомним, украинская ведущая и журналистка Наталья Мочейчук рассказала, что Пугачева и Галкин отказались давать ей интервью, когда они случайно встретились в Юрмале.
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