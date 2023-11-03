Пугачева остановилась в своем замке: видео попало в сеть

Аллу Пугачеву уже подкараулили пропагандисты рядом с ее домом в поселке Грязь.

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Алла Пугачева приехала в Россию/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева, которая вместе с детьми от Максима Галкина, 10-летними двойняшками Лизой и Гарри, перебралась из Израиля на Кипр, приехала неожиданно в террористическую Россию.

Пропагандистские СМИ буквально устроили дежурство возле ее дома в поселке Грязь, чтобы заснять, как же выглядит Пугачева и с кем она прибыла в государство на болотах.

"Приехала Примадонна на чёрном Rolls-Royce, в который пересела у Ленинградского вокзала, сойдя с поезда Псков – Москва", - сообщил пропагандистский Телеграм-канал Mash.

На видео - возвращение Аллы Пугачевой в Россию:

видео дня

Отметим, накануне пропагандистские Telegram-каналы страны-оккупанта стали публиковать новость о том, что Алла Пугачева вернулась в РФ. Ее якобы заметили пересекающей границу на одном из КПП Псковской области.

Ранее также Алла Пугачева уже приезжала в РФ - на похороны Валентина Юдашкина и Михаила Горбачева, а также якобы для перезахоронения праха родителей. Они покоились на Кузьминском кладбище.

Напомним, украинская ведущая и журналистка Наталья Мочейчук рассказала, что Пугачева и Галкин отказались давать ей интервью, когда они случайно встретились в Юрмале.

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